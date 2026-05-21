Alla vigilia del GP del Canada (tutto come sempre live su Sky e in streaming su NOW), ecco la situazione di ogni pilota a livello di punti penalità. Ricordiamo che ogni punto penalità scade dopo un anno e che, se un pilota arriva a 12, viene automaticamente squalificato per una gara. Ollie Bearman è al momento quello più a rischio con 10 punti, ma due di questi scadranno proprio nel weekend di Montreal

F1, GP CANADA, LA CONFERENZA PILOTI IN LIVE STREAMING