Formula 1, i punti penalità di ogni pilota nel Mondiale 2026 alla vigilia del GP Canada
Alla vigilia del GP del Canada (tutto come sempre live su Sky e in streaming su NOW), ecco la situazione di ogni pilota a livello di punti penalità. Ricordiamo che ogni punto penalità scade dopo un anno e che, se un pilota arriva a 12, viene automaticamente squalificato per una gara. Ollie Bearman è al momento quello più a rischio con 10 punti, ma due di questi scadranno proprio nel weekend di Montreal
- 2 punti per aver effettuato un sorpasso in regime di bandiera rossa (Gp Monaco 2025, scadono il 23 maggio 2026)
- 4 punti per un incidente in regime di bandiera rossa (Gp Gran Bretagna 2025, scadono il 5 luglio 2026)
- 2 punti per aver causato un incidente con Carlos Sainz (Gp Italia 2025, scadono il 7 settembre 2026)
- 1 punto per aver causato un incidente con Liam Lawson (Gp Brasile 2025, scade l'8 novembre 2026)
- 1 punto per aver cambiato direzione troppe volte (Gp Abu Dhabi 2025, scade il 7 dicembre 2026)
- 1 punto per aver causato un incidente con Charles Leclerc (Gp Monaco 2025, scade il 23 maggio 2026)
- 2 punti per aver spinto Pierre Gasly fuori pista (Gp Canada 2025, scadono il 15 giugno 2026)
- 2 punti per aver causato un incidente con Esteban Ocon nella Sprint (Gp Stati Uniti 2025, scadono il 18 ottobre 2026)
- 1 punto per aver cambiato direzione troppe volte (Gp Abu Dhabi 2025, scade il 7 dicembre 2026)
- 2 punti per aver causato un incidente con Max Verstappen (Gp Austria 2025, scadono il 29 giugno 2026)
- 2 punti per aver causato un incidente con Charles Leclerc (Gp Olanda 2025, scadono il 31 agosto 2026)
- 1 punto per guida pericolosa (Gp Italia 2025, scade il 7 settembre 2026)
- 2 punti per frenata irregolare in rettilineo prima del rientro della Safety Car (Gp Gran Bretagna 2025, scadono il 6 luglio 2026)
- 2 punti per aver causato un incidente con Kimi Antonelli (Gp Brasile 2025, scadono il 9 novembre 2026)
- 2 punti per aver causato un incidente con Franco Colapinto (Gp Azerbaijan 2025, scadono il 1° settembre 2026)
- 1 punto per aver causato un incidente con Lewis Hamilton (Gp Las Vegas 2025, scade il 23 novembre 2026)
- 2 punti per non aver rallentato in regime di doppia bandiera gialla (Gp Olanda 2025, scadono il 31 agosto 2026)
- 1 punto per aver causato un incidente con Franco Colapinto (Gp Brasile 2025, scade il 9 novembre 2026)
- 3 punti per aver causato un incidente con George Russell (Gp Spagna 2025, scadono il 1° giugno 2026)
- 2 punti per aver causato un incidente con Lance Stroll (Gp Las Vegas 2025, scadono il 23 novembre 2026)
- 2 punti per aver causato un incidente con Carlos Sainz (Gp Ungheria 2025, scadono il 3 agosto 2026)
- 1 punto per aver causato un incidente con Ollie Bearman (Gp Brasile 2025, scade l'8 novembre 2026)
- 1 punto per guida irregolare (Gp Abu Dhabi 2025, scade il 7 dicembre 2026)
- 2 punti per aver causato un incidente con Kimi Antonelli (Gp Stati Uniti 2025, scadono il 19 ottobre 2026)
- 1 punto per aver spinto Oscar Piastri fuori pista (Gp Austria 2025, scade il 29 giugno 2026)
- 1 punto per guida pericolosa (Gp Ungheria 2025, scade il 3 agosto 2026)
- 1 punto per aver spinto Lance Stroll fuori pista (Gp Italia 2025, scade il 7 settembre 2026)
- GEORGE RUSSELL - 0 PUNTI
- NICO HULKENBERG - 0 PUNTI
- ARVID LINDBLAD - 0 PUNTI