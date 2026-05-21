F1, Norris e un casco davvero speciale: l'iniziativa per la lotta alla demenza senile
Il casco di Norris per la gara di Montreal stavolta è più speciale che mai: "Ho collaborato con la fantastica associazione benefica @racingdementiaper la realizzazione del mio casco questo fine settimana in Canada. L'assoziazione è stata fondata dalla leggenda Sir Jackie Stewart. Ascoltarlo parlare di come la demenza senile abbia colpito sua moglie Helen e travolto la loro famiglia, mi ha aperto gli occhi su quante persone ne siano affette. Realizzeremo delle versioni mini dei caschi per contribuire alla ricerca"
- "Volevo fare la mia parte per sensibilizzare e unirmi alla lotta di Race Against Dementia per trovare una cura. Il design del casco per Montreal è diviso in due parti. Un lato mostra un cervello sano e l'altro un cervello affetto da perdita sinaptica. Stiamo realizzando dei mini caschi e tutti i profitti andranno direttamente a Race Against Dementia", ha spiegato Norris mostrando sui social il casco nato in collaborazione con l'associazione voluta da Sir Jackie Stewart per contrastare questa malattia