Il casco di Norris per la gara di Montreal stavolta è più speciale che mai: "Ho collaborato con la fantastica associazione benefica @racingdementiaper la realizzazione del mio casco questo fine settimana in Canada. L'assoziazione è stata fondata dalla leggenda Sir Jackie Stewart. Ascoltarlo parlare di come la demenza senile abbia colpito sua moglie Helen e travolto la loro famiglia, mi ha aperto gli occhi su quante persone ne siano affette. Realizzeremo delle versioni mini dei caschi per contribuire alla ricerca"