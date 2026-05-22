Sainz si qualifica in SQ3 per un soffio, eliminando Hulkenberg in SQ2, insieme a Bortoleto, Colapinto, Ocon, Bearman e Alonso (protagonista di un incidente). In SQ1 Eliminato a sorpresa Gasly con l'Alpine, oltre a Perez, Stroll, Bottas. Albon e Lawson chiudono senza tempo. Ecco da dove partiranno in griglia nella gara in programma domani alle 18. Tutto il weekend di Montreal è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP CANADA LA DIRETTA DELLA QUALIFICA SPRINT