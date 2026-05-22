F1, qualifiche Sprint GP Canada: i piloti eliminati e dove partiranno in gara
Sainz si qualifica in SQ3 per un soffio, eliminando Hulkenberg in SQ2, insieme a Bortoleto, Colapinto, Ocon, Bearman e Alonso (protagonista di un incidente). In SQ1 Eliminato a sorpresa Gasly con l'Alpine, oltre a Perez, Stroll, Bottas. Albon e Lawson chiudono senza tempo. Ecco da dove partiranno in griglia nella gara in programma domani alle 18. Tutto il weekend di Montreal è live su Sky e in streaming su NOW
- HULKENBERG (Audi) - 11° - 1:14.595
- BORTOLETO (Audi) - 12° - 1:14.627
- COLAPINTO (Alpine) - 13° - 1:14.702
- OCON (Haas) - 14° - 1:14.928
- BEARMAN (Haas) - 15° - 1:15.305
- ALONSO (Aston Martin) - 16° - Senza tempo
- PEREZ (Cadillac) - 17° - 1:16.002
- STROLL (Aston Martin) - 18° - 1:16.354
- GASLY (Alpine) - 19° - 1:16.642
- BOTTAS (Cadillac) - 20° - 1:16.866
- ALBON (Williams) - 21° - Senza tempo
- LAWSON (Racing Bulls) - 22° - Senza tempo