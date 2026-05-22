La Formula 1 è uno spettacolo che piace a tutti, agli umani e anche agli animali, che spesso si ritrovano in mezzo alla pista e vivono da vicinissimo l'ebbrezza delle gare di Formula 1. Dalle oche ai cervi, passando per le lucertole e i piccioni, ecco alcune delle invasioni di pista più bizzarre con protagonisti degli animali. La Formula 1 scatta in Canada sabato alle 18 con la Sprint e domenica alle 22 con la gara lunga, in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, GP CANADA LA DIRETTA DELLA QUALIFICA SPRINT