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F1, dalle oche alle marmotte e fino al varano: tutte le 'invasioni' di animali

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La Formula 1 è uno spettacolo che piace a tutti, agli umani e anche agli animali, che spesso si ritrovano in mezzo alla pista e vivono da vicinissimo l'ebbrezza delle gare di Formula 1. Dalle oche ai cervi, passando per le lucertole e i piccioni, ecco alcune delle invasioni di pista più bizzarre con protagonisti degli animali. La Formula 1 scatta in Canada sabato alle 18 con la Sprint e domenica alle 22 con la gara lunga, in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, GP CANADA LA DIRETTA DELLA QUALIFICA SPRINT

 

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