F1, oggi libere del GP Canada: risultati e tempi della prima giornata a Montreal
Bttaglia tra le Mercedes nelle uniche libere del GP Canada, con Antonelli primo davanti a Russell in 1:13.402. Le due Ferrari alle spalle delle Frecce d'Argento, poi la Red Bull di Verstappen e le McLaren. Qui tutti i risultati delle prove libere del venerdì e alle 22.30 la diretta delle qualifiche Sprint
- ANTONELLI (MERCEDES) - 1:13.402
- RUSSELL (MERCEDES) - 1:13.544
- HAMILTON (FERRARI) - 1:14.176
- LECLERC (FERRARI) - 1:14.355
- VERSTAPPEN (RED BULL) - 1:14.366
- NORRIS (MCLAREN) - 1:14.799
- PIASTRI (MCLAREN) - 1:14.963
- LINDBLAD (RACING BULLS) - 1:15.452
- HULKENBERG (AUDI) - 1:15.698
- ALONSO (ASTON MARTIN) - 1:15.863
- BORTOLETO (AUDI) - 1:16.214
- HADJAR (RED BULL) - 1:16.253
- OCON (HAAS) - 1:16.497
- ALBON (WILLIAMS) - 1:16.642
- SAINZ (WILLIAMS) - 1:16.660
- GASLY (ALPINE) - 1:16.809
- STROLL (ASTON MARTIN) - 1:16.978
- LAWSON (RACING BULLS) - 1:17.431
- BEARMAN (HAAS) - 1:17.770
- BOTTAS (CADILLAC) - 1:17.868
- PEREZ (CADILLAC) - 1:17.926
- COLAPINTO (ALPINE) - senza tempo
- IL RIEPILOGO DELLA SESSIONE