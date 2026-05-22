Oscar Piastri scenderà in pista, in Canada, con un casco speciale, svelato sui profili social della McLaren e del pilota australiano. Rispetto al tradizionale casco, quello che sarà utilizzato a Montreal presenta una colorazione blu su tutta la superficie e non ha richiami all'Australia. Il Gran Premio del Canada scatta sabato alle 18 con la Sprint e domenica alle 22 con la gara lunga, in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, GP CANADA: LA DIRETTA DELLE PROVE LIBERE