F1, casco speciale per Oscar Piastri per il GP del Canada. FOTO
Oscar Piastri scenderà in pista, in Canada, con un casco speciale, svelato sui profili social della McLaren e del pilota australiano. Rispetto al tradizionale casco, quello che sarà utilizzato a Montreal presenta una colorazione blu su tutta la superficie e non ha richiami all'Australia. Il Gran Premio del Canada scatta sabato alle 18 con la Sprint e domenica alle 22 con la gara lunga, in diretta su Sky e in streaming su NOW
- I due caschi speciali usati dai piloti McLaren in Canada: a destra quello di Piastri, a sinistra quello del Campione del Mondo in carica Lando Norris.