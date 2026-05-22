Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

F1, casco speciale per Oscar Piastri per il GP del Canada. FOTO

MCLAREN fotogallery
8 foto
Foto da Instagram @mclarenf1

Oscar Piastri scenderà in pista, in Canada, con un casco speciale, svelato sui profili social della McLaren e del pilota australiano. Rispetto al tradizionale casco, quello che sarà utilizzato a Montreal presenta una colorazione blu su tutta la superficie e non ha richiami all'Australia. Il Gran Premio del Canada scatta sabato alle 18 con la Sprint e domenica alle 22 con la gara lunga, in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, GP CANADA: LA DIRETTA DELLE PROVE LIBERE

ALTRE FOTOGALLERY

Vi portiamo in Canada: atmosfera al paddock di F1

MONTREAL

Il Mondiale di Formula 1 a Montreal per il quinto appuntamento del campionato 2026. Qui, giornata...

19 foto

Piastri, casco speciale per il GP Canada

MCLAREN

Oscar Piastri scenderà in pista, in Canada, con un casco speciale, svelato sui profili social...

8 foto

Norris, un casco per la lotta alla demenza senile

BRAVO LANDO

Il casco di Norris per la gara di Montreal stavolta è più speciale che mai: "Ho collaborato con...

5 foto

Sulla scia di Kimi: i temi del GP del Canada

MONTREAL

Dopo altre due settimane di sosta, la Formula 1 torna in pista in Canada: ecco dieci motivi per...

10 foto

Stroll, la 'ciliegina' sul casco per il GP di casa

ASTON MARTIN

Il casco di Lance Stroll per il GP del Canada. Nella sua gara di casa, il pilota dell'Aston...

6 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    GP Canada, incombe la pioggia: il meteo

    LE PREVISIONI

    Le previsioni meteo indicano cielo sereno per le prime due giornate del weekend della Formula 1 a...

    Wolff e Jos Verstappen, la chiacchierata in Canada

    A MONTREAL

    Scatti fotografici e qualche video sui social hanno mostrato in queste ore una chiacchierata tra...

    GP Canada, oggi libere e qualifica Sprint su Sky

    GUIDA TV

    Quinto weekend del Mondiale Formula 1 da non perdere su Sky e in streaming su NOW. Fino a...