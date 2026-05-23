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Sprint Shootout 3
  1. 1.G. Russell
  2. 2.A. Antonelli
  3. 3.L. Norris
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Formula 1 in Canada, la diretta live della Sprint Race

Si torna in pista a Montreal per la terza Sprint Race del Mondiale di Formula 1 2026. Si preannuncia una sfida tutta Mercedes: Russell dalla pole, in prima fila anche il compagno di squadra e leader del campionato Antonelli. Seconda fila tutta McLaren, in terza le Ferrari. Il via alle 18, mentre alle 22 è in programma la qualifica per il GP di domani: il fine settimana del Canada è tutto live su Sky e in streaming su NOW

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ALLE 18 LA DIRETTA SKY DELLA SPRINT RACE IN CANADA

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CHE TEMPO FA A MONTREAL - Le previsioni meteo che si preannunciano favorevoli. Le temperature dovrebbero variare da 8,5 °C nelle prime ore del mattino a un massimo di 21 °C durante il giorno, senza precipitazioni previste. Il vento sarà debole, con una velocità media di circa 10 km/h e raffiche fino a 23 km/h. Cielo sereno e condizioni asciutte dovrebbero creare un'atmosfera ottimale per l'evento.

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Le 6 Sprint Race del Mondiale 2026

Il punteggio della Sprint Race

  • 1° – 8 punti
  • 2° – 7 punti
  • 3° – 6 punti
  • 4° – 5 punti
  • 5° – 4 punti
  • 6° – 3 punti
  • 7° – 2 punti
  • 8° – 1 punti

POLE SPRINT A RUSSELL - L'inglese i prende la pole in vista della Sprint Race in programma sabato alle 18 a Montreal. Sarà prima fila tutta Mercedes con Kimi in seconda posizione, poi le due McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Verstappen è 7°. Alonso a muro nel Q1, Albon e Lawson nemmeno partiti per le qualifiche. CRONACA

PROVE LIBERE AD ANTONELLI - Il leader del campionato Antonelli fa sue le uniche libere del GP Canada in 1:13.402: subito sfida con l'altra Mercedes di Russell che chiude con il secondo tempo. Poi le Ferrari e la Red Bull di Verstappen. CRONACA

Così Sky vi racconta tutta la F1

Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito. L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

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La F1 su Sky fino al 2032 (compreso), lo sapevi? Tutti i DETTAGLI

Sky e Formula 1 annunciano un’estensione pluriennale della loro partnership, che garantirà agli spettatori di Sky Sport in Italia, nel Regno Unito e in Irlanda l’accesso esclusivo a tutte le gare di Formula 1 per il prossimo decennio. In particolare, Sky Italia manterrà i diritti esclusivi fino al 2032. In Italia, su Sky e in streaming su NOW sarà quindi possibile continuare a seguire tutte le sessioni di prove, qualifiche, le gare sprint e i Gran Premi del Mondiale di F1, con alcuni GP live anche in chiaro su TV8: una vetrina strategica che contribuisce ad ampliare il pubblico e a rafforzare la visibilità della Formula 1. La partnership include inoltre in tutti i Paesi dell'accordo una copertura completa di Formula 2, Formula 3, Porsche Supercup e F1 Academy, che continueranno tutte a far parte dell’offerta di Sky.

La Formula 1 sarà ancora su Sky, in esclusiva fino al 2032

La Formula 1 sarà ancora su Sky, in esclusiva fino al 2032

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Il programma delle dirette di oggi su Sky Sport F1 (canale 207)

  • Ore 15.40: F1 Academy – Gara 1
  • Ore 17.15: Paddock Live
  • Ore 18: F1 – Sprint
  • Ore 19: Paddock Live
  • Ore 20.05: F2 – Sprint Race
  • Ore 21.15: Warm Up
  • Ore 21.30: Paddock Live
  • Ore 22: F1 - Qualifiche
  • Ore 23.15: Paddock Live
  • Ore 23.30: Paddock Live Show
  • Ore 00: F1 Academy – Gara 2

Cosa vedremo domani in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

  • Ore 16.40: F1 Academy – Feature Race
  • Ore 18: F2 – Feature Race
  • Ore 20.30: Paddock Live
  • Ore 22: F1 - Gara
  • Ore 00: Paddock Live
  • Ore 00.30: Debriefing
  • Ore 1: Notebook
  • Ore 1.15: Race Anatomy

I primi passaggi delle repliche dalla Sprint al GP

  • Sprint Race: 2.30 del 24 maggio
  • Qualifica: 1.00 del 24 maggio
  • GP Canada: 2.30 del 25 maggio