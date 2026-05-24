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F1, pagelle del GP Canada di Leo Turrini: 10 e lode per Antonelli, Hamilton da 10

di leo turrini fotogallery
22 foto
©IPA/Fotogramma

Harry Potter cala il poker, Lewis mai così bene da quando è in Ferrari: tutti i voti della gara di Montreal. Il Mondiale torna tra due settimane a Monte-Carlo: diretta su Sky e streaming su NOW

A cura di Leo Turrini

F1, GP CANADA: CRONACA E HIGHLIGHTS DELLA GARA

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