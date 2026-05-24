F1, pagelle del GP Canada di Leo Turrini: 10 e lode per Antonelli, Hamilton da 10
Harry Potter cala il poker, Lewis mai così bene da quando è in Ferrari: tutti i voti della gara di Montreal. Il Mondiale torna tra due settimane a Monte-Carlo: diretta su Sky e streaming su NOW
A cura di Leo Turrini
- Harry Potter cala il poker. Quarto successo consecutivo, come Senna, Schumi, Vettel, Hamilton, Verstappen. Ormai la cronaca sconfina nella favola. Solo che per fortuna è tutto vero. Compreso il furore con il quale battaglia a lungo con Russell. Un gigante.
- Merita un bel voto per le emozioni che regala duellando con Antonelli. Poi s’infuria per il crack della sua Mercedes e tiene pure ragione.
- Mai così forte da quando è vestito di Rosso. Un fantastico secondo posto, miglior risultato con la Ferrari.
- Becca quasi mezzo minuto dal compagno baronetto. Decisamente troppo.
- Mettiamola così: se si ritira a fine stagione ci fa un torto. E’ un grandissimo e la F1 non può rinunciare a uno come lui.
- Niente sufficienza perché il modo in cui si oppone al tentativo di sorpasso da parte di Leclerc è decisamente sgradevole. Nonché pericoloso.
- Strategia folle a parte, l’errore che lo fa finire addosso ad Albon è francamente troppo grave per un driver come Oscar. Giustamente penalizzato.
- Il suicidio McLaren sulle gomme lo trasforma quasi subito in comparsa. Pure doppiato prima del ritiro.
- Decisamente la miglior gara da quando è in Formula Uno. Piccoli Fangio crescono?
- Prende paga dal Gaucho compagno di squadra. E non è abituato.
- San Frenando Martire all’inizio del Gp era entrato addirittura in zona punti. Il nostro Bandolero non è stanco.
- È difficile prendersela con Lance tenendo a mente che razza di monoposto (si fa per dire) deve guidare.
- Non è colpa sua se Piastri lo sperona manco fosse un cargo battente bandiera thailandese.
- Spinge la Williams in top ten, mica poco se si pensa alla macchina.
- Se non altro si è goduto da vicino, in quanto doppiato, uno dei sorpassi di Antonelli su Russell. Ma la penalità poteva risparmiarsela.
- Credeva di guidare una Cadillac e invece era un calesse (cit. Massimo Troisi).
- Una prestazione che non è destinata a rilanciare le sue quotazioni.
- Riesce a portare la Haas in zona punti. Congratulazioni.
- Fa una gara diligente e prende punti preziosi.
- Dopo un gran week end purtroppo la ex Minardi si rifiuta di mettersi in moto.
- Vince il duello in casa Binotta con Bortoleto.
- Va più piano del pensionando collega di lavoro.