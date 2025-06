A poche ore dall'uscita del film "F1 - The Movie", Brad Pitt è sceso in pista ad Austin a bordo della McLaren che ha corso nel campionato di F1 nel 2023, la MCL60, per una giornata di test privati. La star americana ha colto l'offerta del Ceo Zak Brown per guidare la vettura color papaya. A maggio l'attore aveva visitato il McLaren Technology Centre a Woking e aveva svolto un'intera sessione al simulatore

