Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Audi, livrea speciale per il GP di Monaco dedicata a Tazio Nuvolari. FOTO

Formula 1 fotogallery
13 foto
Foto Instagram @audif1

Il team tedesco correrà a Monte-Carlo con una livrea speciale dedicata a Tazio Nuvolari, che indossava sempre una tuta gialla quando gareggiava. Audi ha anche svelato una nuova supercar dedicata sempre al pilota italiano. Guarda tutte le FOTO. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

GUIDA TV - LA LIVREA SPECIALE MCLAREN

ALTRE FOTOGALLERY

McLaren, emozioni a Monaco per i 1000 GP

gara speciale

Weekend molto speciale quello di Monte-Carlo per la McLaren che festeggia i 1000 GP in Formula 1....

9 foto

In barca o in moto: l'arrivo dei piloti a Monaco

MONTE-CARLO

La magia di Monte-Carlo raccontata scatto dopo scatto, in pista ma ancge fuori: qui vi facciamo...

11 foto

GP Monaco, le gomme per la gara nel Principato

LE SCELTE

Sesto appuntamento della stagione e, lungo le strade del Principato, Pirelli mette a disposizione...

6 foto

Monaco, il calcio prima del GP: piloti in campo

NAZIONALE PILOTI

Il calcio prima della F1 nella settimana che porta al GP Monaco: ieri la sfida la Nazionale...

11 foto

I "principi" di Monaco: tutti i vincitori dal 1950

LA STORIA

Il Gran Premio si corre dal 1929, ma la prima edizione valida per il Mondiale di F1 è quella del...

73 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    Las Vegas rinnova: in Formula 1 fino al 2037

    L'ANNUNCIO

    La Formula 1 ha annunciato un rinnovo pluriennale, fino al 2037 compreso, con il GP di Las Vegas...

    R3TO lancia "16": l'inno epico per Charles Leclerc

    DA NON PERDERE

    R3TO torna con un progetto ambizioso dedicato al "Predestinato" della scuderia Ferrari, Charles...

    Wolff: "Piloti liberi di lottare. E a Monaco..."

    gp monaco

    Alla vigilia del weekend del GP di Monaco (LIVE dal 5 al 7 giugno su Sky e in streaming su NOW),...