Il team tedesco correrà a Monte-Carlo con una livrea speciale dedicata a Tazio Nuvolari, che indossava sempre una tuta gialla quando gareggiava. Audi ha anche svelato una nuova supercar dedicata sempre al pilota italiano. Guarda tutte le FOTO. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

GUIDA TV - LA LIVREA SPECIALE MCLAREN