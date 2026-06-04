Audi, livrea speciale per il GP di Monaco dedicata a Tazio Nuvolari. FOTO
Il team tedesco correrà a Monte-Carlo con una livrea speciale dedicata a Tazio Nuvolari, che indossava sempre una tuta gialla quando gareggiava. Audi ha anche svelato una nuova supercar dedicata sempre al pilota italiano. Guarda tutte le FOTO. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW
- Tute speciali per Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg: il classico rosso è sostituito dal giallo, colore che Tazio Nuvolari portava sempre sulle sue tute quando gareggiava. Il circuito scelto per il tributo è quello di Monaco, dove Nuvolari vinse nel 1932 con l'Alfa Romeo
- Come sulle tute, anche sulla livrea il rosso lascia spazio al giallo
- I due piloti in posa davanti alla nuova Audi Nuvolari, la supercar della casa tedesca dedicata al pilota italiano che negli anni '30 corse per l'Auto Union, predecessore dell'Audi
- Casco speciale per Hulkenberg, sempre dedicato a Nuvolari
- Ecco la nuova Audi Nuvolari, la supercar più veloce e potente mai creata dalla casa dei quattro anelli, nonché la più rara: ne verranno prodotti solo 499 esemplari