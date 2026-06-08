Come da tradizione a Monte-Carlo, il vincitore del Gran Premio ha partecipato a una cena di gala con il principe Alberto e la principessa Charlene. Presente anche l'ex pilota Ferrari e leggenda di Le Mans Jacky Ickx, il padre Marco Antonelli e il Team Principal Mercedes Toto Wolff con la moglie Susie. Il Mondiale torna dal 12 al 14 giugno a Barcellona: tutto live su Sky e in streaming su NOW

GP MONACO: HIGHLIGHTS - LE PAROLE DI KIMI - LE PAROLE DEL PAPA'