Kimi Antonelli, cena di gala a Monaco dopo la vittoria. FOTO
Come da tradizione a Monte-Carlo, il vincitore del Gran Premio ha partecipato a una cena di gala con il principe Alberto e la principessa Charlene. Presente anche l'ex pilota Ferrari e leggenda di Le Mans Jacky Ickx, il padre Marco Antonelli e il Team Principal Mercedes Toto Wolff con la moglie Susie. Il Mondiale torna dal 12 al 14 giugno a Barcellona: tutto live su Sky e in streaming su NOW
GP MONACO: HIGHLIGHTS - LE PAROLE DI KIMI - LE PAROLE DEL PAPA'
- Kimi Antonelli, fresco vincitore del GP di Monaco 2026
- Con il principe Alberto II di Monaco e la principessa Charlene
- Presenti anche Toto Wolff e la moglie Susie
- Non poteva mancare il padre, Marco Antonelli
- Con Jacky Ickx, leggenda del Motorsport con un passato in F1 con la Ferrari e vincitore di ben 6 24 Ore di Le Mans
- Antonelli senior ha condiviso questo scatto su Instagram: "Senza parole", recita la descrizione del post