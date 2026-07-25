F1, le pagelle delle qualifiche del GP Ungheria di Leo Turrini: Norris da 10
Il campione del mondo Lando Norris si prende la pole in Ungheria: il ruggito di Alonso, le possibili penalità per Lewis e Kimi oltre a un Russell che sta vivendo un'estate molto difficile. Qui tutti i voiti dopo le qualifiche. Il weekend è in diretta su Sky e in streaming su NOW
A cura di Leo Turrini
- Toh, chi si rivede! Il campione del mondo in carica si ricorda chi è e va a prendersi una pole che forse segna la rinascita McLaren.
- Gli mancano dodici millesimi per una decima pole a Budapest. E becca una sanzione per impeding su Piastri. Resta una domanda: ma perché l’hanno fatto uscire davanti a tutti nel momento decisivo del Q3?!?
- Una sola domanda, a nome dei suoi fans: ma perché va più piano del vecchio zio baronetto?
- Sembra diventato il maggiordomo di Lando Norris.
- La bandiera gialla forse sottrae ad Harry Potter la chance per confezionare l'ennesima magia. Sul resto hanno deciso i commissari.
- Tra un equivoco e un alibi, si ritrova lontano dalla pole. Questa per ora proprio non è l’estate di George…
- Si gira sul più bello: colpa sua o della Red Bull?
- Tutto sommato una prestazione onesta.
- Altro che il ruggito del coniglio! Con la versione riveduta e corretta di Newey, Frenando intanto entra in Q2. Lunga vita all’eterno Caballero.
- Vecchia o nuova che sia, la Aston Martin di paparino felice non lo rende.
- Difficile che dalla Finlandia possano muoversi tifosi per tifare per Valterino…
- Ora che Alonso ha una macchina forse decente, il Sergente Garcia messicano può solo piangersi addosso.
- Questo Lindblad sta cominciando a diventare un problema per lui.
- Sempre più convincente. A Faenza hanno trovato un manico vero.
- Ohibò, va stranamente più piano del collega di lavoro Hulkenberg.
- Per una volta è lui l’alfiere della Binotta targata Audi.
- Vince il derby in casa Alpine, per la gioia di Flavione Briatore.
- Più lento del compagno di squadra.
- Fin qui, non esattamente un week end da ricordare.
- Sarà che a Budapest ha vinto il suo unico Gp, nel 2021. Comunque, per una volta sta davanti all’orsetto Bearman.
- Vowles, il capo della Williams, gli ha chiesto scusa via radio per i difetti della macchina. Come nel film di Scola: C’eravamo tanto amati.
- Almeno Sainz può consolarsi pensando che una volta l’ha guidata, in carriera. Lui no.