Il campione del mondo Lando Norris si prende la pole in Ungheria: il ruggito di Alonso, le possibili penalità per Lewis e Kimi oltre a un Russell che sta vivendo un'estate molto difficile. Qui tutti i voiti dopo le qualifiche. Il weekend è in diretta su Sky e in streaming su NOW

A cura di Leo Turrini

F1, GP UNGHERIA: HIGHLIGHTS E CRONACA DELLE QUALIFICHE