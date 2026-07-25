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F1, le pagelle delle qualifiche del GP Ungheria di Leo Turrini: Norris da 10

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Il campione del mondo Lando Norris si prende la pole in Ungheria: il ruggito di Alonso, le possibili penalità per Lewis e Kimi oltre a un Russell che sta vivendo un'estate molto difficile. Qui tutti i voiti dopo le qualifiche. Il weekend è in diretta su Sky e in streaming su NOW

A cura di Leo Turrini

F1, GP UNGHERIA: HIGHLIGHTS E CRONACA DELLE QUALIFICHE

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