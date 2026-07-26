Formula 1, oggi il GP Ungheria: orari tv e ultime news da Budapest
Alle 15 su i motori per l'11^ prova del Mondiale di F1 2026, ultima prima della pausa estiva (si ripartirà dall'Olanda a fine agosto). Dalla pole Norris (McLaren), mentre Leclerc (Ferrari) è diventato secondo dopo la penalità al compagno di squadra Hamilton. Tre posizioni di penalità anche al leader del campionato Antonelli: partirà settimo. Qui tutte le news prima del via: circuito, gomme, giri del GP, meteo. Gara live su Sky e in streaming su NOW
- Norris è tornato in pole dopo quasi un anno e lo ha fatto sul tracciato di Budapest: il britannico scatterà davanti a Leclerc e Piastri. Classifica delle qualifiche rivoluzionata dalle penalità a Hamilton e Antonelli.
- Hamilton che aveva chiuso 2°, è stato penalizzato di 3 posizioni per impeding su Piastri e scatterà 5° così come il leader del Mondiale Antonelli, che da 4° è scivolato al 7° posto per non aver rallentato sufficientemente durante il regime di bandiera gialla.
- Ore 08.35: F3 Feature Race
- Ore 10.05: Porsche gara
- Ore 11.20: F2 Feature Race
- Ore 13.30: Pre gara
- Ore 15.00: Gara
- A seguire post gara
- Ore 17.30: Debriefing
- Ore 18.00 Notebook
- Ore 18.15: Race Anatomy
- Il tracciato di Mogyoród (a una manciata di km da Budapest) non presenta molti tratti per i sorpassi: andiamo a scoprirlo (o riscoprirlo) in tutte le sue caratteristiche. L'asfalto, infine, è stato risistemato in alcuni tratti tra curva 1 e 12. Si tratta di uno dei circuiti più lenti del campionato, dove le alte temperature e il carico aerodinamico sono fattori fondamentali fin dai primi giri.
- Nome circuito: Hungaroring
- Curve: 14
- Lungherzza: 4.381 m
- Inaugurato: 1986
- Tempo record: 1:16.627 (Hamilton, 2020)
- Per questo weekend Pirelli ha selezionato le tre mescole più morbide della gamma ovvero C3 (Hard), C4 (Medium) e C5 (Soft). Questa scelta, dettata dalle caratteristiche dell'Hungaroring - uno dei circuiti più lenti e tortuosi del calendario - punta a dare grip e stabilità, anche per le temperature elevate dell'asfalto.
- ll GP sarà caratterizzato da condizioni climatiche insolitamente calde e leggermente umide. Le temperature diurne varieranno tra i 20 e i 32 °C, con un asfalto che potrebbe raggiungere picchi superiori ai 50 °C. È prevista una probabilità di precipitazioni del 10% dopo le 15, che salirà al 40% dopo le 18, ma è improbabile che le condizioni meteorologiche interferiscano con la gara principale di F1, poiché la maggior parte delle precipitazioni è prevista dopo la gara. Il vento sarà da leggero a moderato.