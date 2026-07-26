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Formula 1, oggi il GP Ungheria: orari tv e ultime news da Budapest

ALLE 15 SU SKY fotogallery
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Alle 15 su i motori per l'11^ prova del Mondiale di F1 2026, ultima prima della pausa estiva (si ripartirà dall'Olanda a fine agosto). Dalla pole Norris (McLaren), mentre Leclerc (Ferrari) è diventato secondo dopo la penalità al compagno di squadra Hamilton. Tre posizioni di penalità anche al leader del campionato Antonelli: partirà settimo. Qui tutte le news prima del via: circuito, gomme, giri del GP, meteo. Gara live su Sky e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS QUALIFICHE - PENALITA' HAMILTON - PENALITA' KIMI

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