In vista del GP a Barcellona in programma nel prossimo weekend da venerdì 12 a domenica 14 giugno, la Racing Bulls ha presentato una livrea speciale che verrà utilizzata in Catalogna. La monoposto mantiene la base scura ma viene arricchita con nuove tonalità più chiare dall'azzurro al turchese. Un nuovo look di cui potete vedere qui tutte le foto con ogni dettaglio. Il Mondiale di Formula 1 è in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP SPAGNA, LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO DI BARCELLONA