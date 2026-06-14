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Elkann sulla prima vittoria di Hamilton in Ferrari: "Bravo Lewis, un'emozione per tutti"

FERRARI

La gioia del presidente Elkann per la vittoria di Hamilton in Catalunya: "Un momento emozionante e un risultato molto importante che appartiene a tutta la squadra e a tutti i nostri tifosi. Voglio ringraziare ogni membro del team per la determinazione, il sacrificio e il lavoro collettivo che ogni giorno vengono portati avanti". Il Mondiale torna dal 26 al 28 giugno in Austria: tutto live su Sky e NOW

HIGHLIGHTS - CLASSIFICA

Una festa per tutti i tifosi della Ferrari, una vittoria che sa di riscatto quella di Lewis Hamilton a Barcellona. Lo sa bene Il presidente della Rossa John Elkann, che ha subito voluto eprimente le proprie congratulazioni al pilota britannico: "Bravo Lewis per la tua prima, grande vittoria con Ferrari: un momento emozionante e un risultato molto importante che appartiene a tutta la squadra e a tutti i nostri tifosi. Voglio ringraziare tutti per la determinazione, il sacrificio e il lavoro collettivo che ogni giorno vengono portati avanti con passione e spirito Ferrari in pista e a Maranello. Un grazie anche al team Ferrari, che ha affrontato una 24 Ore di Le Mans durissima con orgoglio, unità e grande professionalità, lottando fino alla fine. Forza Ferrari".

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