La gioia del presidente Elkann per la vittoria di Hamilton in Catalunya: "Un momento emozionante e un risultato molto importante che appartiene a tutta la squadra e a tutti i nostri tifosi. Voglio ringraziare ogni membro del team per la determinazione, il sacrificio e il lavoro collettivo che ogni giorno vengono portati avanti". Il Mondiale torna dal 26 al 28 giugno in Austria: tutto live su Sky e NOW

Una festa per tutti i tifosi della Ferrari, una vittoria che sa di riscatto quella di Lewis Hamilton a Barcellona. Lo sa bene Il presidente della Rossa John Elkann, che ha subito voluto eprimente le proprie congratulazioni al pilota britannico: "Bravo Lewis per la tua prima, grande vittoria con Ferrari: un momento emozionante e un risultato molto importante che appartiene a tutta la squadra e a tutti i nostri tifosi. Voglio ringraziare tutti per la determinazione, il sacrificio e il lavoro collettivo che ogni giorno vengono portati avanti con passione e spirito Ferrari in pista e a Maranello. Un grazie anche al team Ferrari, che ha affrontato una 24 Ore di Le Mans durissima con orgoglio, unità e grande professionalità, lottando fino alla fine. Forza Ferrari".