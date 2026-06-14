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Podio tutto inglese al GP Catalunya: in F1 non succedeva dal 1968

GP CATALUNYA

Hamilton, Russell e Norris. Podio tutto inglese al GP di Barcellona, qualcosa che non accadeva da decenni: l'ultima volta risale al 1968. Il Mondiale torna dal 26 al 28 giugno in Austria: tutto live su Sky e NOW

HIGHLIGHTS - CLASSIFICA

La vittoria di Lewis Hamilton ha più di un significato. Riporta il sette volte campione del mondo al successo, il suo primo con la Ferrari. Ma segna anche il ritorno alla vittoria del Cavallino dopo un lungo digiuno. Ma non solo: il podio tutto inglese formato da Lewis, Russell e Norris segna un record, o qualcosa del genere. Una circostanza del genere, infatti, non si verificava da decenni. L'ultima volta nel 1968, negli Usa, con Stewart, Graham Hill e Surtees.

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