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Formula 1 da record su Sky per il trionfo di Hamilton in Ferrari

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Oltre 1 milione 635 mila spettatori medi per il primo trionfo di Lewis Hamilton in Ferrari a Barcellona, con +41% sullo stesso gran premio del 2025. Si tratta del GP di F1 più visto nella Casa dello Sport dal 2024. Su skysport.it 620 mila utenti unici, 4,6 milioni di pagine viste e 1 milione di video views

F1, GP BARCELLONA: HIGHLIGHTS GARA

Ascolti record per la Formula 1 nella Casa dello Sport di Sky. La gara del Gran Premio di Barcellona di Formula 1 – in diretta dalle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K – ha registrato 1 milione 635 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con il 15,4% di share tv* e 2 milioni 107 mila spettatori unici**, segnando una crescita del 41% rispetto all’edizione 2025. Si tratta del Gran Premio più visto su Sky dal 2024. Ottimi anche i dati dello studio postgara che totalizza 930 mila spettatori medi*, con il 10% di share* e oltre 1 milione 757 mila spettatori unici**. Grande successo anche per la differita in chiaro su TV8 dalle 18, con il primo trionfo in Ferrari di Lewis Hamilton: la gara ha raccolto 1 milione 405 mila spettatori medi* con il 14% di share TV. 

 

* Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go.

** Il dato non include le visioni su Sky Go

Skysport.it: 620 mila utenti unici, 4,6 milioni di pagine viste e 1 milione di video views

Numeri importanti anche sul fronte digitale, con il sito di Sky Sport che registra 620 mila utenti unici, 4,6 milioni di pagine viste e 1 milione di video views. Dati fortissimi anche sui canali social di Sky Sport e Sky Sport F1, che realizzano 2,6 milioni di interazioni e 27 milioni di video views.

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