Ascolti record per la Formula 1 nella Casa dello Sport di Sky. La gara del Gran Premio di Barcellona di Formula 1 – in diretta dalle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K – ha registrato 1 milione 635 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con il 15,4% di share tv* e 2 milioni 107 mila spettatori unici**, segnando una crescita del 41% rispetto all’edizione 2025. Si tratta del Gran Premio più visto su Sky dal 2024. Ottimi anche i dati dello studio postgara che totalizza 930 mila spettatori medi*, con il 10% di share* e oltre 1 milione 757 mila spettatori unici**. Grande successo anche per la differita in chiaro su TV8 dalle 18, con il primo trionfo in Ferrari di Lewis Hamilton: la gara ha raccolto 1 milione 405 mila spettatori medi* con il 14% di share TV.

* Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go.

** Il dato non include le visioni su Sky Go