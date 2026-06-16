Le cinque vittorie di fila di Kimi Antonelli, il trionfo di Hamilton con la Ferrari: era dal 2004 che a questo punto della stagione non si cantava così tanto l'inno di Mameli. E non solo, perché c'è un Fornaroli che ha convinto nel debutto su McLaren e Minì leader in F2. Chiamatela Formula...Italia. Il Mondiale torna dal 26 al 28 giugno in Austria: tutto live su Sky e NOW

Sei volte in sette gare. La Formula 1 si è riabituata a sentire l’inno di Mameli che non suonava così tante volte dal 2018. Ma era dal 2004 che non si cantava così tanto a questo punto della stagione, quando la Ferrari insieme a Trulli ne fecero 13 in serie. Più di vent’anni fa quando Antonelli non era neanche nato. Un Kimi, leader mondiale, in stato di onnipotenza motoristica in grado di vincere 5 gare consecutivamente. Solo dieci piloti nella storia sono riusciti nella striscia e un italiano non lo faceva da 73 anni, quando a fine anno poi Ascari vinse il titolo. Altre ere. Solo l’affidabilità della sua Mercedes l’ha fermato dal salire sul podio in ogni Gran Premio di questa stagione. Uno zero che ha riacceso di colpo le speranze mondiali di Ferrari e Hamilton ora a -41.