A quasi due settimane dalla gara, il Gran Premio di Monaco potrebbe non essere ancora finito. È stata fissata la data per l'udienza in cui la Mercedes presenterà un diritto di revisione contro la penalità subita da George Russell, causata dallo stesso errore di misurazione della velocità in pit-lane che ha portato la Fia a reintegrare Pierre Gasly sul podio. Questo dietrofront ha suscitato aspre critiche da parte dei rivali: anche McLaren ha infatti presentato un appello formale contro la cancellazione delle sanzioni del pilota Alpine, temendo un precedente pericoloso. La situazione di Mercedes è però differente: oltre alla sanzione per eccesso di velocità, Russell aveva rimediato un drive-through per non aver scontato correttamente la penalità. Ora la scuderia di Brackley utilizzerà questa nuova udienza per cercare di rivalutare il risultato del proprio pilota. Secondo quanto riportato da 'The Race', un rappresentante del team dovrà presentarsi ai commissari di gara sabato 20 alle ore 9:00 per una videoconferenza, in cui verrà determinato se le nuove prove fornite saranno sufficienti a far riaprire il caso e cambiare il risultato della gara.