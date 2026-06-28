Tsolov (Campos), al quarto successo stagionale, fa sua la Feature Race di Spielkberg davanti a Minì (MP) che tuttavia conserva la leadership della categoria a quota 108 punti: +2 sul bulgaro, +26 su Camara e +28 su Dunne. Già la prossima settimana a Silverstone capiremo se saranno questi i fantastici quattro che lotteranno fino alla fine per il titolo 2026. Il GP di F1 oggi alle 15 live su Sky e in streaming su NOW LE CLASSIFICHE DI F2

Il bulgaro Tsolov del team Campos vince la Feature Race che archivia il fine settimana della Formula 2 in Austria. Secondo l'italiano Minì che conserva il primo posto nella classifica generale. Sul podio sale Goethe.

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La prevista penalizzazione di Rafael Camara (Invicta) giunta nel post gara Sprint di Spielberg, per aver causato l'incidente del primo giro fra Goethe, Inthraphuvasak e Fittipaldi, che lo ha messo fuori dalla zona punti, ha consentito a Nikola Tsolov (Campos) di guadagnare una posizione e accorciare di un punto in classifica le distanze dal leader del campionato Gabriele Minì, che ora guida la stagione di Formula 2 con nove lunghezze di vantaggio sul bulgaro. Nella Feature Race, come da qualifiche del venerdì, i due rivali nella corsa al titolo partono l’uno accanto all’altro dalla seconda fila, alle spalle del messicano Léon (Campos) e di Dunne (Rodin). Alle loro spalle preme proprio Camara.

Subito dopo lo spegnimento dei semafori si scatena la bagarre per uscire in testa dalla prima curva. Il primo leader della corsa è Tsolov, davanti a Leon e Minì. Contatto fra Durksen, Villagomez e Montoya. Safety Car. Restart al quinto giro. Al settimo giro rientrano già al cambio gomme Leoi e Bilinski. Anche Dunne rientra nel giro successivo, con Beganovic. All’ottavo giro richiamato al box Tsolov. Minì invece prosegue la corsa e virtualmente passa in testa. Il pit del bulgaro è un po’ lento e poco dopo il rientro Dunne va subito ad attaccarlo, mentre rientrano anche Minì e Camara. Il siciliano esce davanti al brasiliano e anche davanti a Tsolov, che con le gomme più calde lo sorpassa insieme a Dunne. La gara vera è alle spalle di chi non è ancora rientrato per il cambio gomme obbligatorio. Nell’ordine Tsolov, Dunne, Minì, Léon, Camara. Dunne e Tsolov si sfiorano, il bulgaro perde il deflettorino destro e Dunne passa in testa. Dietro, Camara sale in quarta posizione nel giro quindici. Durksen quinto davanti a Bennett.