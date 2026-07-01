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Ferrari, Vasseur: "A Silverstone bisogna partire col piede giusto"

GP GRAN BRETAGNA

Il team principal della Scuderia di Maranello verso la gara in Gran Bretagna: "Abbiamo analizzato attentamente la gara di Spielberg e identificato alcune aree di miglioramento. Sappiamo che il livello della competizione sarà come sempre estremamente alto e che ogni dettaglio farà la differenza. Bisogna partire con  il piede giusto anche perché avremo una sola sessione di libere". Il fine settimana inglese è LIVE dal 3 al 5 luglio su Sky e in streaming su NOW

LE CLASSIFICHE

"Silverstone è uno dei circuiti più iconici del campionato e rappresenta una sfida molto diversa rispetto all’Austria. Arriviamo a questo weekend dopo aver analizzato attentamente la gara di Spielberg e identificato alcune aree di miglioramento. Sappiamo che il livello della competizione sarà come sempre estremamente alto e che ogni dettaglio farà la differenza", così Fred Vasseur, team principal della Ferrari, alla vigilia del GP della Gran Bretagna. 

Vaseur: "Una sola sessioen di libere, occorre partire col piede giusto"

"Come al solito, con il format Sprint avremo una sola sessione di prove libere prima di entrare in una sessione competitiva, quindi sarà fondamentale partire da subito col piede giusto". Infine, ha aggiunto. "Per Hamilton è una gara speciale e sappiamo quanto sostegno riceverà dai tifosi britannici. Silverstone offre sempre un’atmosfera straordinaria e non vediamo l’ora di scendere in pista".

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