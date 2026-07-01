Il team principal della Scuderia di Maranello verso la gara in Gran Bretagna: "Abbiamo analizzato attentamente la gara di Spielberg e identificato alcune aree di miglioramento. Sappiamo che il livello della competizione sarà come sempre estremamente alto e che ogni dettaglio farà la differenza. Bisogna partire con il piede giusto anche perché avremo una sola sessione di libere". Il fine settimana inglese è LIVE dal 3 al 5 luglio su Sky e in streaming su NOW

LE CLASSIFICHE