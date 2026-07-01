Mondiale a Silverstone, la culla della Formula 1. Ma stavolta c'è molto di più

La passione che qui si respira per i motori è unica e quest'anno gli appassionati britannici avranno in regalo un weekend che più ricco non si può. In Formula 1 infatti c'è la Sprint, quindi adrenalina già dal venerdì con le qualifiche per la gara. In pista anche Formula 2, Formula 3 e F1 Academy. Qui proviamo a capire che sfida sarà. Il fine settimana inglese è LIVE dal 3 al 5 luglio su Sky e in streaming su NOW

F1, LE CLASSIFICHE ALLA VIGILIA DI SILVERSTONE