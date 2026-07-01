Mondiale a Silverstone, la culla della Formula 1. Ma stavolta c'è molto di più

Mondiale a Silverstone, la culla della Formula 1. Ma stavolta c'è molto di piùGRAN BRETAGNA
La passione che qui si respira per i motori è unica e quest'anno gli appassionati britannici avranno in regalo un weekend che più ricco non si può. In Formula 1 infatti c'è la Sprint, quindi adrenalina già dal venerdì con le qualifiche per la gara. In pista anche Formula 2, Formula 3 e F1 Academy. Qui proviamo a capire che sfida sarà. Il fine settimana inglese è LIVE dal 3 al 5 luglio su Sky e in streaming su NOW
È la casa della Formula 1, dove si è disputato il primo Gran Premio del Mondiale 1950 con vittoria di Nino Farina su Alfa Romeo. Ma non è solo storia intorno a sé. Cuore del motorsport, con le fabbriche e le sedi della maggior parte dei team Mercedes, Aston Martin, Alpine, Cadillac. La passione che qui si respira per i motori è unica e quest'anno gli appassionati britannici avranno in regalo un weekend che più ricco non si può. In Formula 1 infatti c'è la Sprint, quindi adrenalina già dal venerdì con le qualifiche per la gara.
Ci saranno tutte le categorie propedeutiche: Formula 3, la Formula 2 con Gabriele Minì sempre leader del campionato che va a caccia del titolo conquistato l'anno scorso dal connazionale Leonardo Fornaroli e anche la F1 Academy.
Le donne che esordiranno su questo tracciato mitico con curve velocissime e sfidanti che le Formula 1 affrontano con il gas spalancato per oltre il 60%. Difficile per la Ferrari che però può contare sul fattore Hamilton, capace di vincere a casa sua ben 9 volte nessun altro un singolo circuito. Un italiano invece non Silverstone dal 1953 con Alberto Ascari, guarda caso anche l'anno dell'ultimo titolo mondiale suo e di un pilota di casa nostra. Ma Kimi Antonelli è pronto a riscrivere la storia.