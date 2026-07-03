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F1, pagelle qualifiche Sprint GP Silverstone di Leo Turrini: Hamilton da 10!

di leo turrini fotogallery
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©IPA/Fotogramma

Hamilton da applausi a Silverstone! Il vecchio zio baronetto sceglie il modo più spettacolare per celebrare l’annunciato prolungamento della permanenza in Ferrari! Pole francamente nonché clamorosamente inattesa. E Leclerc... Tutti i voti del venerdì inglese. Il GP di Silverstone è LIVE su Sky e in streaming su NOW

A cura di Leo Turrini


F1, QUALIFICHE SPRINT SILVERSTONE: HIGHLIGHTS

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