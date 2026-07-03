F1, pagelle qualifiche Sprint GP Silverstone di Leo Turrini: Hamilton da 10!
Hamilton da applausi a Silverstone! Il vecchio zio baronetto sceglie il modo più spettacolare per celebrare l’annunciato prolungamento della permanenza in Ferrari! Pole francamente nonché clamorosamente inattesa. E Leclerc... Tutti i voti del venerdì inglese. Il GP di Silverstone è LIVE su Sky e in streaming su NOW
A cura di Leo Turrini
- HAMILTON - 10. Il vecchio zio baronetto sceglie il modo più spettacolare per celebrare l’annunciato prolungamento della permanenza in Ferrari! Pole francamente nonché clamorosamente inattesa. Mica solo e’ tornato, Sir Lewis: è tornato per vincere!
- ANTONELLI - 9. Forse è Harry Potter il vero favorito per la Sprint. Rifila una gran legnata a Russell…
- RUSSELL - 5. Stay calmo, George. Mai stuzzicare il monello di Bologna. Kimi sa a memoria i film di Bud Spencer e Terence Hill: altrimenti ci arrabbiamo…
- VERSTAPPEN - 8. E’ di nuovo lì, l’infinito Super Max.
- LECLERC - 7,5. Inutile girarci attorno: Charles ha un problema. Si chiama Lewis Hamilton.
- NORRIS - 6,5. Vince la sfida in famiglia con Piastri.
- PIASTRI - 6. Perde il duello domestico con Lando.
- HADJAR - 6,5. Tutto sommato dignitoso.
- LAWSON - 7. Ormai tiene sempre la ex Minardi in top ten.
- LINDBLAD - 6,5. Fa la sua parte.
- GASLY - 5. Non entra in Top Ten ma sta comunque davanti al compare di scuderia.
- SAINZ - 6. E’ molto probabile si sia amaramente pentito di aver accettato l’offerta Williams per il dopo Ferrari.
- ALBON - 5. Lui invece di opzioni alternative non ne aveva proprio.
- BORTOLETO - 6,5. Questo ragazzo certamente meriterebbe una monoposto più competitiva della Audi.
- HULKENBERG - 6. Un filo meno veloce di Bortoleto.
- ALONSO - 10. A Silverstone gira voce che l’altra sera Frenando sia andato a cena con James Bond giusto per chiedergli una cosa: ma davvero tu, agente 007, guidavi una Aston Martin?!?
- STROLL - NG. A volte pensa che se avesse detto a papà di voler diventare campione del mondo di badminton la famiglia avrebbe speso molto meno.
- BEARMAN - 5,5. Sta sempre davanti al compagno di squadra, ma non supera il Q1.
- OCON - 5. Tra lui e la Haas sono state avviate le pratiche di divorzio.
- PEREZ - 5,5. Comunque meno peggio del pallido compare finlandese.
- BOTTAS - 5. Mica è colpa sua se la Cadillac somiglia ad una macchinina a pedali.