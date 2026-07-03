Hamilton da applausi a Silverstone! Il vecchio zio baronetto sceglie il modo più spettacolare per celebrare l’annunciato prolungamento della permanenza in Ferrari! Pole francamente nonché clamorosamente inattesa. E Leclerc... Tutti i voti del venerdì inglese. Il GP di Silverstone è LIVE su Sky e in streaming su NOW



A cura di Leo Turrini



F1, QUALIFICHE SPRINT SILVERSTONE: HIGHLIGHTS