F1, pagelle Sprint Race del GP Silverstone di Leo Turrini. Kimi, vittoria ineccepibile: 10
Harry Potter ha portato a Silverstone il suo calice di fuoco e tanti saluti al carissimo nemico Russell. Un'altra esibizione spettacolare del vecchio zio baronetto Hamilton, partenza infelice per Leclerc. Tutti i voti del sabato inglese. Il GP di Silverstone è LIVE su Sky e in streaming su NOW
A cura di Leo Turrini
- Harry Potter ha portato a Silverstone il suo calice di fuoco e tanti saluti al carissimo nemico Russell. Vittoria ineccepibile. Stay calmo, George. Be quiet. Oppure, in dialetto bolognese: socmel!
- Grande grande grande, come nella gloriosa canzone di Mina. Un'altra esibizione spettacolare del vecchio zio baronetto.
- Nonostante l'usura gomme sulla sua McLaren si issa sul gradino più basso del podio della Sprint.
- Ahi ahi, caro Lord Voldemort! Il primo atto della campagna d’Inghilterra butta male. Ma, appunto, stay calmo…
- La partenza è infelice. Poi ci sono tanti duelli, per un risultato che non vale quello di Lewis.
- La Red Bull si sgonfia alla distanza e lui può solo abbozzare.
- Pasticcia allo start e dopo è tutta salita.
- Anonimo australiano, almeno per chi si ostina a considerarlo un potenziale top driver.
- Con questa Haas può solo cercare di tenere dietro il compare di team. E ci riesce.
- L'Orsetto gli rende la vita difficile.
- A Frenando è finalmente arrivata la risposta di James Bond: sì, guidavo anche io una Aston Martin ma allora mica era il papà di Stroll il proprietario…
- Smettetela di raccontare in giro che è sempre comoda la vita del figlio di un uomo molto ricco.
- Voto basso perché la manovra difensiva da Hadjar è stata davvero da processo.
- Almeno lui non si esibisce in plateali scorrettezze.
- Deve partire dalla pit lane . Il calvario Williams continua.
- Di sicuro Carlitos si divertiva di più quando a Silverstone vinceva con la Rossa di Binotto.
- A lui fin qui Binotto una macchina decente ancora non gliel’ha data.
- Finisce dietro all’irriducibile Hulk.
- Il migliore in casa Cadillac. Si fa per dire, eh.
- Si fa notare beccando una penalizzazione per un litigio in lingua ispanica con Alonso.
- Dopo l’avvio sperava in qualcosa di meglio.
- Corre sugli stessi ritmi del compagno di squadra.