Harry Potter ha portato a Silverstone il suo calice di fuoco e tanti saluti al carissimo nemico Russell. Un'altra esibizione spettacolare del vecchio zio baronetto Hamilton, partenza infelice per Leclerc. Tutti i voti del sabato inglese. Il GP di Silverstone è LIVE su Sky e in streaming su NOW



A cura di Leo Turrini

F1, GP SILVERSTONE: LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE