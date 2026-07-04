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F1, pagelle Sprint Race del GP Silverstone di Leo Turrini. Kimi, vittoria ineccepibile: 10

di leo turrini fotogallery
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©Ansa

Harry Potter ha portato a Silverstone il suo calice di fuoco e tanti saluti al carissimo nemico Russell. Un'altra esibizione spettacolare del vecchio zio baronetto Hamilton, partenza infelice per Leclerc. Tutti i voti del sabato inglese. Il GP di Silverstone è LIVE su Sky e in streaming su NOW

A cura di Leo Turrini

F1, GP SILVERSTONE: LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE

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