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Antonelli, pole a Silverstone allo SkyPad: "In curva 15 ho detto o la va o la spacca"

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L'analisi del pilota italiano con Matteo Bobbi: "Curva 3 era molto difficile oggi: il vento che spingeva rendeva difficile sia la frenata che l'ingresso. Nella 6 sono riuscito ad avere un po' di margine in uscita, mentre ieri sono uscito sul cordolo, e ho portato anche tanta velocità nella 7. Prima della 15 sono uscito al limite e ho detto: 'O la va o la spacca'. Ho dato tutto". Guarda il VIDEO. Il GP live domenica alle 16 su Sky e in streaming su NOW

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