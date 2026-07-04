F1, oggi Sprint Race del GP Gran Bretagna: tutti i risultati e i tempi a Silverstone
Kimi Antonelli vince la gara sui 100 km a Silverstone davanti a Lewis Hamilton e un ottimo Lando Norris. Russell e Leclerc completano la top 5, a punti anche Lawson con la Racing Bulls. Tutto il weekend in Gran Bretagna è LIVE su Sky e in streaming su NOW
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