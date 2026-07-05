Vince l'italiano De Palo in Gran Bretagna, secondo Rivera e terzo Gładysz. Quest'ultimo però non si presenta subito sul podio, dove i festeggiamenti sono inizalmente per due... Ecco cosa è successo. Oggi alle 16 il GP di Formula 1 live su Sky e in streaming su NOW

Un giallo lampo, ma soprattutto un episodio curioso, ha animato il finale della caotica Feature Race di Formula 3 in Gran Bretagna. A vincere è l'italiano Matteo De Palo, seguito da Rivera e da Gładysz. Quest'ultimo, però, inizialmente non si è presentato sul podio, lasciando i primi due a festeggiare da soli. Cosa è successo? A causa di una penalità inflitta a Nael durante la gara di Silverstone, il rookie polacco ha ereditato la terza posizione. Nessuno, però, glielo aveva comunicato: il pilota si era già allontanato dal paddock, salvo poi essere rintracciato e recuperato giusto in tempo per il tradizionale brindisi con lo champagne.