L'italiano Matteo De Palo conquista la vittoria a Silverstone, sul podio salgono con lui i due rookie Ernesto Rivera e Maciej Gładysz (che arriva in ritardo alle celebrazioni...). Ma tutta la classifica è sub iudice per analisi del restart da parte dei commissari. Oggi alle 16 il GP di Formula 1 live su Sky e in streaming su NOW

Suona l'Inno italiano a Silverstone per la vittoria di Matteo De Palo nelle Feature Race di Formula 3. Seguono i rookie Ernesto Rivera e Maciej Gladysz (arriva tardi sul, ma c'è una spiegazione...). Al momento, però, tutta la classifica è sub iudice per analisi del restart da parte dei commissari.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto X, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Dopo la vittoria in Gara Sprint, che gli ha consentito di allungare in classifica generale sugli inseguitori, Ugo Ugochukwu (Campos) si accomoda sulla griglia della Feature in sesta fila, così come da qualifiche del venerdì. Davanti partono i suoi più diretti competitors nella corsa al titolo stagionale: Freddie Slater (Trident) dalla pole e Théophile Nael, suo compagno di scuderia, poco più dietro. Due i giri di formazione (e dunque un giro in meno di gara) a causa di filler in curva uno, disperso per tamponare olio perduto da qualche partecipante a una competizione di contorno svoltasi in apertura di giornata. Pertanto distanza complessiva ridotta sui 21 giri. Allo spegnimento dei semafori si scatena la lotta per la testa della corsa e davanti a tutti va Slater, contatto fra De Palo e Rivera in curva 3.

Indietro scivola in fondo Ho. Al secondo giro De Palo è terzo. Intanto fora Shin dopo un’escursione fuori pista. Al terzo giro De Palo sorpassa anche Nael ed è secondo. Al quarto giro De Palo attacca il compagno di scuderia Slater e diventa leader della corsa. Intanto Shin riceve 5” di penalità per eccesso di velocità in pit lane. Lentissimo Lacorte, probabilmente frenato da problemi elettrici, con conseguente rientro in pit e ritiro. Al settimo giro Slater torna leader. Al dodicesimo giro De Palo è di nuovo in testa, dietro Sharp perde cinque posizioni. Anche Ugochukwu si muove ed è settimo. Diciottesimo giro: fermo in pista Escotto, dopo aver tamponato Xie che gli aveva frenato davanti. Safety Car.

E gara che termina con un restart e un giro lanciato, con la vittoria dell’italiano Matteo De Palo (Trident), davanti a Rivera (Campos) e Gladysz (ART), complici la foga di Slater che per attaccare il romano ha perduto quattro posizioni e la penalità di 10” inflitta a Nael per un taglio commesso a due terzi di gara con conquista di vantaggio evidente. Il francese termina sedicesimo. Sesto Ugochukwu (Campos), che rimane leader del campionato con 97 punti, davanti a Slater (76) e Nael (60).

Classifica della gara sub iudice, come detto, per analisi del restart. Ma c'è anche un'altra curiosità. Sul podio, il terzo classidicato Galdysz arriva con netto ritardo, ma c'è un motivo: la penalità di Nael non era stata stata comunicata e il pilota era andato altrove. Poi è stato rintracciato ed è arrivato in tempo per lo champagne...