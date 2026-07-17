Formula 3, Slater in pole position a Spa-Francorchamps dopo un tamponamento a 3gp belgio
L'inglese dell'Academy Audi conquista la prima posizione nelle qualifiche in Belgio, al termine di una sessione condizionata dalla condotta irresponsabile dei muretti. In Formula 2 Camara conquista la 4^ pole stagionale, mentre Minì è costretto alla rimonta dal 17° posto. In Porsche Supercup caccia a Schuring. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW
Sullo storico circuito di Spa-Francorchamps, in Belgio, sette anni dopo la scomparsa dell’ultimo campione della GP3, Anthoine Hubert e a tre anni dalla morte del giovane Dilano Van't Hoff, il circo della Formula 3 e quello della Formula 2 si sono ritrovati insieme per ricordare e per non dimenticare chi ha sacrificato la propria vita in nome del motorsport. Poi si sono accesi i motori e tutto è tornato quasi come sempre, con un po' di tristezza in più nel cuore e la solita determinazione nella mente. Nella Formula 3, nelle prove libere del mattino, l’inglese dell’Academy Audi Freddie Slater (team Trident) ha subito messo in chiaro di non voler sprecare la doppia chance che può offrirgli ancora il mese di luglio fra le Ardenne e l’Ungheria per contendere il titolo stagionale all’americano Ugo Ugochukwu (Campos), leader della classifica. Ma le due gare prima della sosta estiva sono anche l'ultimo appello per rientrare in lotta anche per Théophile Nael (Campos) e Noah Stromsted (Trident). Ed è evidente che i quattro piloti più forti della categoria abbiano cercato di mettersi in evidenza anche nelle successive qualifiche, condotte però in maniera sciagurata e irresponsabile dalla scelta dei muretti di chiedere di rallentare ogniqualvolta ci si trovava davanti e in posizione tale da 'rischiare di offrire la scia' agli avversari. Al punto da creare veri e propri ingorghi, l’ultimo dei quali, con Nael in testa al gruppone di oltre venti macchine, ha finito per causare in fondo al mucchio un imbottigliamento tale da spingere almeno tre auto a tamponarsi: quelle di Stromsted, di David (Aix) e di Yamakoshi (Var), con conseguente esposizione della bandiera rossa e intervento della Direzione Corsa. Pole position a Slater, il resto della griglia è affidato a investigazioni ancora tutte da portare a termine.
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Formula 2: pole per Camara, malissimo Minì
In Formula 2 situazione di classifica simile a quella della Formula 3. Ultime opportunità per inserirsi nella lotta al titolo a Spa e all'Hungaroring per il campione uscente della F3 Camara (Invicta) e per Dunne (Rodin). E occhi puntati sulla lotta al vertice tra il leader Nikola Tsolov (Campos) e il siciliano Gabriele Minì (Mp), entrambi sotto stretta osservazione della Formula 1. Il primo parte integrante della famiglia Red Bull, il secondo reduce da 600 km di test a Silverstone con l'Alpine Academy. Nelle prove libere il bulgaro ha messo subito in chiaro di non essere arrivato in Belgio per onore di firma. Camara ha lavorato sul set up, Minì ha faticato a trovare il ritmo, Dunne ha litigato con i track limits. Nelle qualifiche, invece, la musica è cambiata. Tsolov è rimasto ancora a bocca asciutta, ottenendo il quarto tempo, peggiore di Dunne (terzo) e di Camara, alla sua quarta pole position stagionale. Malissimo invece Minì, che con il diciassettesimo tempo sarà costretto a partire sia nella Gara Sprint che nella Feature Race dalla nona fila: due corse in rimonta che potrebbero costargli anche una quasi definitiva perdita di contatto con la leadership del campionato e con i sogni di gloria accarezzati fino a quindici giorni fa.
Porsche Supercup: caccia a Schuring, c'è Villeneuve
Di scena a Spa anche la Porsche Supercup che a Silverstone si era presa una pausa. In classifica generale è caccia all’olandese Flynt Schuring (Schumacher Clrt), leader del campionato, mentre nella classifica dei rookies si fa la gara sull'italiano Andrea Bristot (Dinamic). Sul tracciato belga si corre la gara numero 341 della storia del campionato. Lo scorso anno vinse Ghiretti, che poi conquistò il titolo, proprio davanti a Schuring e a De Haan (Bwt Lechner), attualmente terzo in classifica, dietro a Oeverhaus (Martinet by Almeras). Quattro i piloti italiani iscritti: Andrea Bristot, William Mezzetti ed Eugenio Pisani, tutti del Team Dinamic e Aldo Festante (Team Target). Fra i protagonisti annunciati, ancora Jacques Villeneuve, nelle vesti di Guest Star Driver, con la Porsche numero 911 del team tedesco Dr.Ing.Hc.F. Porsche Ag.