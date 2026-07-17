Sullo storico circuito di Spa-Francorchamps, in Belgio, sette anni dopo la scomparsa dell’ultimo campione della GP3, Anthoine Hubert e a tre anni dalla morte del giovane Dilano Van't Hoff, il circo della Formula 3 e quello della Formula 2 si sono ritrovati insieme per ricordare e per non dimenticare chi ha sacrificato la propria vita in nome del motorsport. Poi si sono accesi i motori e tutto è tornato quasi come sempre, con un po' di tristezza in più nel cuore e la solita determinazione nella mente. Nella Formula 3, nelle prove libere del mattino, l’inglese dell’Academy Audi Freddie Slater (team Trident) ha subito messo in chiaro di non voler sprecare la doppia chance che può offrirgli ancora il mese di luglio fra le Ardenne e l’Ungheria per contendere il titolo stagionale all’americano Ugo Ugochukwu (Campos), leader della classifica. Ma le due gare prima della sosta estiva sono anche l'ultimo appello per rientrare in lotta anche per Théophile Nael (Campos) e Noah Stromsted (Trident). Ed è evidente che i quattro piloti più forti della categoria abbiano cercato di mettersi in evidenza anche nelle successive qualifiche, condotte però in maniera sciagurata e irresponsabile dalla scelta dei muretti di chiedere di rallentare ogniqualvolta ci si trovava davanti e in posizione tale da 'rischiare di offrire la scia' agli avversari. Al punto da creare veri e propri ingorghi, l’ultimo dei quali, con Nael in testa al gruppone di oltre venti macchine, ha finito per causare in fondo al mucchio un imbottigliamento tale da spingere almeno tre auto a tamponarsi: quelle di Stromsted, di David (Aix) e di Yamakoshi (Var), con conseguente esposizione della bandiera rossa e intervento della Direzione Corsa. Pole position a Slater, il resto della griglia è affidato a investigazioni ancora tutte da portare a termine.

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