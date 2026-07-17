Freddie Slater del team Trident centra la pole nella Formula 3 in Belgio in una qualifica chiusa in regime di bandiera rossa per un incidente che ha coinvolto 4 piloti e un'investigazione che potrebbe cambiare il risultato. Azione in pista condizionata dall'arrivo della pioggia. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP SPA: LA DIRETTA DELLE SECONDE LIBERE