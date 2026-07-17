Formula 3, tamponamento per 4 in qualifica: sessione chiusa prima, Slater in pole
Freddie Slater del team Trident centra la pole nella Formula 3 in Belgio in una qualifica chiusa in regime di bandiera rossa per un incidente che ha coinvolto 4 piloti e un'investigazione che potrebbe cambiare il risultato. Azione in pista condizionata dall'arrivo della pioggia. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW
- Qualifica molto complicata per la Formula 3 a Spa: a 15' dal termine la pioggia - arrivata (un po') a sorpresa - ha imposto ai piloti di rientrare ai box.
- Il putiferio dopo il rientro in pista, durante il giro lanciato. Rallentando volontariamente per cercare di prendere la scia arriva un bruttissimo tamponamento che ha coninvolto più piloti.
- Stromsted, Garfias, David e Yamakoshi i piloti coinvolti. Il pilota Prema è l’unico che è riuscito a rientrare ai box.
- Torna la pioggia durante l’interruzione. In alcune zone del circuito l’intensità della precipitazione è notvole
- La Direzione Gara comunica che l’incidente sarà oggetto d'investigazione
- La qualifica non riprende e la pole va a Freddie Slater (Trident) davanti a Tuuka Taponen, Yamakoshi, Stromsted e Rivera. Mentre Colnaghi, Clerot, Badoer, Ugochukwu e Nael completano la top 10. C'è l'investigazione da tener presente, ma con l’inversione di griglia, a partire davanti a tutti nella Sprint sarà Nakamura (poi Kato e Nael).