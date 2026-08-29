Il campione del mondo in carica e la McLaren proseguono la loro avventuta assiime: ufficiale il prolungamento del contratto per Lando. La Formula 1 torna a Monza dal 4 al 6 settembre: il weekend italiano è LIVE su Sky e in streaming su NOW

F1, TUTTE LE SCADENZE DI CONTRATTO DEI PILOTI IN GRIGLIA