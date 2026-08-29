McLaren, Lando Norris rinnova il suo contratto: le newsL'ANNUNCIO
Il campione del mondo in carica e la McLaren proseguono la loro avventuta assiime: ufficiale il prolungamento del contratto per Lando. La Formula 1 torna a Monza dal 4 al 6 settembre: il weekend italiano è LIVE su Sky e in streaming su NOW
Un ottimo momento di forma sugellato dal rinnovo del contratto: Lando Norris prolunga la sua avventura con la McLaren, con l'annuncio ufficiale che arriva nella settimana che anticipa la ripresa del Mondiale a Monza e soprattutto dopo le due vittorie consecutive ottenute in Ungheria e Olanda.