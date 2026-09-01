Una serata da non perdere per entrare nel vivo del GP d'Italia di F1. A Palazzo Reale, mercoledì 2 settembre, si terrà il 'Drive to Monza by Peroni Nastro Azzurro 0,0%' con i piloti Ferrari. L'evento sarà in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e in live streaming su Skysport.it e il nostro canale You Tube

Milano si prepara ad accogliere la Ferrari. Nella giornata di mercoledì 2 settembre si svolgerà il "Drive to Monza Peroni Nastro Azzurro 0,0%". I protagonisti saranno chiaramente i piloti della Ferrari, Charles Leclerc e Lewis Hamilton, che saluteranno i tifosi nel cuore di Milano, a Palazzo Reale, a partire dalle ore 17.45. Per non perdersi nulla sull'evento, sarà possibile seguire il tutto in diretta su Sky Sport F1, canale 207, in streaming sul sito Skysport.it e anche sul nostro canale You Tube.