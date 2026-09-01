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Formula 1, GP Monza: le statistiche e le curiosità sulla gara in Italia

gp d'italia

Michele Merlino

La Formula 1 è pronta a scendere in pista a Monza per il GP d'Italia, dal 4 al 6 settembre LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Ma come si arriva a questo weekend? Statistiche e curiosità di Michele Merlino

'DRIVE TO MONZA', L'EVENTO SU SKY - LA LIVREA PER MONZA

Partiamo dal vincitore dell'anno scorso, Max Verstappen: ormai sono 12 i GP consecutivi senza vittorie, il suo secondo digiuno più lungo dietro i 30 che separarono la sua prima vittoria a Barcellona nel 2016 da Malesia 2017. È ancora presto, ma sarebbe una beffa se, dopo il rinnovo faraonico, questo fosse il suo primo anno in Red Bull senza vittorie... 

Norris non ha mai vinto 3 GP consecutivi

Che dire dell'uomo del momento, Lando Norris? Ha vinto gli ultimi due GP, ma due dati sono contro di lui per questo weekend: non ha mai vinto 3 GP consecutivi in carriera e non ha mai vinto a Monza. Per il suo compagno di team, Piastri, lo scenario è ancora più tetro: 8 GP senza podi, un digiuno che non viveva dai 12 che separarono USA 2023 a Emilia 2024.

Kimi ha già una "mission impossibile" in tasca

Passiamo al leader del mondiale, Antonelli. Una mission impossible ce l'ha già in tasca: secondo pilota italiano in testa al mondiale alla vigilia di Monza dopo Ascari nel '52 e '53, ma davanti a sé, vista la penalità in griglia, ci sarà la vittoria da una posizione di partenza molto bassa. Il record qui è di Gethin, che nel '71 vinse dall'11° posto, ma era una Monza senza chicane, in cui i giochi di scia duravano dal primo all'ultimo giro. Pensa che in quel GP il distacco tra il primo e il quinto fu di 6 decimi.

Leclerc e Hamilton tra i favoriti

L'ultima di queste Mission Impossible spetta ai padroni di casa della Ferrari: le ultime due vittorie a Monza le hanno ottenute con Leclerc, nel 2019 e due anni fa, mentre Hamilton, recordman del circuito con 5 vittorie, non vince qui dal 2018: 8 anni. Ci sono anche loro tra i favoriti, ma devono dare continuità a quei picchi prestazionali visti in Ungheria ed Olanda.

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