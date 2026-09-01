È iniziata la settimana che porta al Gran Premio di Monza, e si delineano le strategie in casa Mercedes . A chiarirle è lo stesso team principal Toto Wolff che fa il punto sulla situazione legata a Kimi Antonelli. Il pilota italiano dovrà scontare la penalità maggiore sul circuito di casa, partendo dal fondo della griglia , ma potrà così beneficiare delle componenti più nuove per la power unit. “Per noi”, dice Wolff, “Monza inizia con una sfida. Kimi dovrà scontare una penalità per la sostituzione della power unit e partirà dall'ultima posizione in griglia. È una delusione per lui e per i tifosi che vorrebbero vederlo lottare per le prime posizioni nella sua gara di casa, ma il nostro sport non premia i sentimenti. Quando si prendono decisioni che favoriscono la lotta per il campionato, a volte si paga un prezzo a breve termine”.

"Per Kimi rimonta possibile"

Per Wolff la scelta è dettata anche dalle particolari condizioni del circuito di Monza, dove i sorpassi non sono impossibili e Kimi potrà tentare la rimonta: “L'obiettivo ora è chiaro: recuperare più posizioni possibili e massimizzare i punti”. Wolff non dimentica le possibilità di Russell: “George arriva in Italia con un buon slancio dopo Zandvoort e cercherà di inserirsi nella lotta fin dall'inizio del weekend”. Guardando al resto della stagione, Wolff prevede che la lotta per il titolo stia entrando nel momento della verità: “Monza e Madrid segnano l'inizio di un periodo importante per noi. Le differenze nella lotta al vertice si sono talmente ristrette che diverse squadre possono ambire a vincere, per cui il prezzo di un errore può essere molto più alto. Ci siamo messi in una posizione di forza in entrambi i campionati, ma tutti nel nostro team sono consapevoli sulla difficoltà delle prossime gare”. Infine uno sguardo all’elemento storico, da sempre legato al Gran Premio d’Italia: “Monza è un circuito davvero speciale. Il tracciato è ricco di storia del motorsport e ha un'atmosfera unica che non si trova da nessun'altra parte. Gareggiare su questo circuito è quasi come fare un salto indietro nel tempo, collegando la Formula 1 di oggi con le generazioni di piloti e team che hanno gareggiato su questa pista leggendaria nel corso degli anni”.