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Ferrari, Leclerc: "Vincere a Monza sarebbe il top, ci crediamo e faremo di tutto"

FERRARI

Il monegasco è intervenuto su Sky Sport durante l'evento "Drive to Monza" svolto a Palazzo Reale a Milano che ha aperto il weekend del GP d'Italia (dal 4 al 6 settembre LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). "Una vittoria sarebbe il top, spero che riusciremo a regalarla ai tifosi. Ci crediamo e ce la metteremo tutta. Schumacher mi faceva sognare, non sarà mai eguagliato"

FERRARI, L'ABBRACCIO DEI TIFOSI A MILANO. FOTO

"Cosa renderebbe quest'anno ancor più straordinario? La risposta è facile: una vittoria a Monza sarebbe il top". Ha pochi dubbi Charles Leclerc, intervenuto su Sky Sport durante l'evento 'Drive to Monza' svolto a Palazzo Reale a Milano. "Questa settimana è unica per noi. Ci date una spinta incredibile, spero veramente che vi possiamo regalare un'altra vittoria domenica". Il monegasco poi parla della gara: "È un anno strano perché siamo andati a Spa e Silverstone e pensavamo che sarebbero state delle gare difficili, come lo pensiamo per Monza, però a Silverstone abbiamo vinto e a Spa è stato un buon weekend. Quindi ci crediamo e ce la metteremo tutta per provare a essere nei due gradini più alti del podio".

"Schumacher una leggenda, mi faceva sognare"

Quest'anno Leclerc può superare Schumacher e diventare il pilota ad aver corso più gare con la Ferrari. "Michael è una leggenda, rappresenta per tutti qualcosa di speciale. Sono sempre stato il tifoso numero uno della Ferrari, quando ho iniziato a tifarla lui mi faceva sognare vincendo le gare. Quindi non sarà mai eguagliato. Sicuramente è da tanti anni che sono in questa squadra, è un onore e anche una responsabilità rappresentare un team che amo così tanto. Farò di tutto per raggiungere un po' di quello che ha fatto Schumacher, ma rimane e sarà per sempre un'icona e una leggenda. Il numero di gare è importante ma le vittorie lo sono ancor di più, e su quello devo ancora lavorare". In chiusura di nuovo un passaggio sul calore dei tifosi: "È un'emozione unica ogni volta, durante l'anno abbiamo tanto sostegno, ma quando si arriva a Monza è un livello superiore. La 'pazzia' è incredibile e questa positività è contagiosa, iniziamo il weekend con un gran sorriso". 

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