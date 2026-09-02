"Cosa renderebbe quest'anno ancor più straordinario? La risposta è facile: una vittoria a Monza sarebbe il top" . Ha pochi dubbi Charles Leclerc , intervenuto su Sky Sport durante l'evento 'Drive to Monza' svolto a Palazzo Reale a Milano. "Questa settimana è unica per noi. Ci date una spinta incredibile, spero veramente che vi possiamo regalare un'altra vittoria domenica ". Il monegasco poi parla della gara: "È un anno strano perché siamo andati a Spa e Silverstone e pensavamo che sarebbero state delle gare difficili, come lo pensiamo per Monza, però a Silverstone abbiamo vinto e a Spa è stato un buon weekend. Quindi ci crediamo e ce la metteremo tutta per provare a essere nei due gradini più alti del podio ".

"Schumacher una leggenda, mi faceva sognare"

Quest'anno Leclerc può superare Schumacher e diventare il pilota ad aver corso più gare con la Ferrari. "Michael è una leggenda, rappresenta per tutti qualcosa di speciale. Sono sempre stato il tifoso numero uno della Ferrari, quando ho iniziato a tifarla lui mi faceva sognare vincendo le gare. Quindi non sarà mai eguagliato. Sicuramente è da tanti anni che sono in questa squadra, è un onore e anche una responsabilità rappresentare un team che amo così tanto. Farò di tutto per raggiungere un po' di quello che ha fatto Schumacher, ma rimane e sarà per sempre un'icona e una leggenda. Il numero di gare è importante ma le vittorie lo sono ancor di più, e su quello devo ancora lavorare". In chiusura di nuovo un passaggio sul calore dei tifosi: "È un'emozione unica ogni volta, durante l'anno abbiamo tanto sostegno, ma quando si arriva a Monza è un livello superiore. La 'pazzia' è incredibile e questa positività è contagiosa, iniziamo il weekend con un gran sorriso".