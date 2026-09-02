Il pilota francese continua la riabilitazione dopo l'infortunio al polso e la Red Bull preferisce non prendere rischi. Come a Zandvoort, Lawson sarà al suo posto con Tsunoda in Racing Bulls. Il weekend di Monza, in programma dal 4 al 6 settembre, è tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

FERRARI, LIVREA SPECIALE PER MONZA - 'DRIVE TO MONZA', IL LIVE STREAMING