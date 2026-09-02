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Red Bull, Hadjar salta anche il GP d'Italia: Lawson al suo posto, Tsunoda in Racing Bulls

Formula 1
©IPA/Fotogramma

Il pilota francese continua la riabilitazione dopo l'infortunio al polso e la Red Bull preferisce non prendere rischi. Come a Zandvoort, Lawson sarà al suo posto con Tsunoda in Racing Bulls. Il weekend di Monza, in programma dal 4 al 6 settembre, è tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

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Dopo Zandvoort, Isack Hadjar salta anche Monza. Il pilota francese ha bisogno di ulteriore tempo dopo l'infortunio al polso rimediato nella pausa estiva e verrà sostituito in Red Bull da Liam Lawson, come successo al GP di Olanda. Al posto del neozelandese tornerà in Racing Bulls Yuki Tsunoda, che a Zandvoort ha chiuso con un buon 11° posto dopo oltre metà stagione lontano dalla pista. Anche Lawson cercherà di riconfermarsi dopo il 7° posto in Olanda, il suo primo arrivo a punti con il team. Nel frattempo, Ayumu Iwasa guiderà l'altra Red Bull di Max Verstappen nelle prime prove libere in Italia nell'ambito del programma per i rookie.

Il comunicato Red Bull

"Liam guiderà al fianco di Max al Gran Premio d'Italia a Monza, mentre Isack continua a fare progressi incoraggianti dopo l'infortunio al polso subito durante la pausa estiva. Il team sta monitorando attentamente il suo percorso di riabilitazione e non correrà rischi inutili per il suo ritorno alle competizioni, augurandogli una pronta guarigione".

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