F1, Barrichello non molla: a Le Mans per il Campionato del Mondo Kartingchi si rivede...
A dieci anni dalla sua ultima apparizione iridata, Rubens Barrichello torna a gareggiare in un evento FIA Karting. Dal 18 al 20 settembre, l'ex pilota di Formula 1 sarà impegnato a Le Mans nel Campionato del Mondo KZ2 Masters, portando all'esordio nelle categorie a marce il telaio Barrichello Kart by Birelart. Intanto la F1 è a Monza: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Dieci anni dopo l'esperienza nel Mondiale KZ del 2016 a Kristianstad, Rubens Barrichello è pronto a riallacciare il casco per un grande appuntamento internazionale. Il pilota brasiliano sarà tra i protagonisti del Campionato del Mondo FIA Karting KZ2 Masters sul circuito di Le Mans, categoria riservata agli Over 35 che da cinque stagioni raccoglie i grandi nomi del karting mondiale.
Il debutto del marchio Barrichello Kart nelle classi a marce FIA
La sfida francese segna un momento fondamentale per il progetto Barrichello Kart by Birelart, nato dalla collaborazione tra il brasiliano e la casa di Lissone guidata da Ronni Sala. Dopo l'esordio alle Rotax Grand Finals in Bahrain e l'ingresso nella categoria Junior con Achille Rea, spetterà proprio a Rubens portare al debutto il brand di sua proprietà nelle competizioni iridate a marce FIA Karting.
Un test generale positivo prima dell'appuntamento iridato
La preparazione per il weekend del 18-20 settembre è già passata per il test del Grand Prix Karting Le Mans. In questa gara d'attesa, Barrichello ha conquistato il terzo tempo nel suo gruppo di qualifica, centrando piazzamenti in Top 5 nelle manche prima di battersi per le prime dieci posizioni in finale. L'ex pilota Ferrari ha confermato il grande entusiasmo per questa nuova avventura, puntando a rifinire i dettagli insieme al team per arrivare al massimo della forma all'assegnazione del titolo di domenica 20 settembre.