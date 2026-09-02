Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

F1, Barrichello non molla: a Le Mans per il Campionato del Mondo Karting

chi si rivede...
FOTO da rubarrichello - IG

A dieci anni dalla sua ultima apparizione iridata, Rubens Barrichello torna a gareggiare in un evento FIA Karting. Dal 18 al 20 settembre, l'ex pilota di Formula 1 sarà impegnato a Le Mans nel Campionato del Mondo KZ2 Masters, portando all'esordio nelle categorie a marce il telaio Barrichello Kart by Birelart. Intanto la F1 è a Monza: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Dieci anni dopo l'esperienza nel Mondiale KZ del 2016 a Kristianstad, Rubens Barrichello è pronto a riallacciare il casco per un grande appuntamento internazionale. Il pilota brasiliano sarà tra i protagonisti del Campionato del Mondo FIA Karting KZ2 Masters sul circuito di Le Mans, categoria riservata agli Over 35 che da cinque stagioni raccoglie i grandi nomi del karting mondiale.

Il debutto del marchio  Barrichello Kart nelle classi a marce FIA

La sfida francese segna un momento fondamentale per il progetto Barrichello Kart by Birelart, nato dalla collaborazione tra il brasiliano e la casa di Lissone guidata da Ronni Sala. Dopo l'esordio alle Rotax Grand Finals in Bahrain e l'ingresso nella categoria Junior con Achille Rea, spetterà proprio a Rubens portare al debutto il brand di sua proprietà nelle competizioni iridate a marce FIA Karting.

Un test generale positivo prima dell'appuntamento iridato

La preparazione per il weekend del 18-20 settembre è già passata per il test del Grand Prix Karting Le Mans. In questa gara d'attesa, Barrichello ha conquistato il terzo tempo nel suo gruppo di qualifica, centrando piazzamenti in Top 5 nelle manche prima di battersi per le prime dieci posizioni in finale. L'ex pilota Ferrari ha confermato il grande entusiasmo per questa nuova avventura, puntando a rifinire i dettagli insieme al team per arrivare al massimo della forma all'assegnazione del titolo di domenica 20 settembre.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

Panzeri al Rookie Programme 2026 di F1 Academy

BELLA ITALIA

La diciassettenne lombarda Ginevra Panzeri, attualmente impegnata in Formula 4 con la scuderia PA...

La F1 va a Monza: gara LIVE domenica alle 15

GUIDA TV

La Formula 1 fa tappa 'a casa nostra' per il GP d'Italia a Monza, 13° appuntamento del Mondiale...

Ferrari, 'Drive to Monza' LIVE alle 17.45 su Sky

a milano

Entriamo sempre di più nel lungo fine settimana di Monza per la Formula 1 e soprattutto per la...

Brembo, la pinza freno diveta... design

L'INIZIATIVA

In occasione del Gran Premio d'Italia a Monza, l'azienda bergamasca debutta nel mondo del...

F1 1976, Hunt 50 anni dopo il titolo Mondiale

Formula 1

Il 50° anniversario della vittoria di James Hunt nel Campionato del Mondo di Formula 1 celebrato...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS