A dieci anni dalla sua ultima apparizione iridata, Rubens Barrichello torna a gareggiare in un evento FIA Karting. Dal 18 al 20 settembre, l'ex pilota di Formula 1 sarà impegnato a Le Mans nel Campionato del Mondo KZ2 Masters, portando all'esordio nelle categorie a marce il telaio Barrichello Kart by Birelart. Intanto la F1 è a Monza: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW