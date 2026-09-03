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Antonelli: "A Monza parto ultimo e senza pressioni, ma l'obiettivo non cambia"

MERCEDES

Nel media day che ha inaugurato il fine settimana del GP Italia, Kimi Antonelli è stato tra i protagonisti della conferenza del giovedì: "Gara speciale, molto diversa per me dallo scorso anno". Il giovane talento italiano ha affrontato i temi caldi della sua gara di casa, commentando la penalità in griglia comminatagli per la sostituzione di componenti sulla Power Unit e la gestione della pressione a Monza: "Parto ultimo e perciò senza pressioni. Me la godrò, ma l'obiettivo resta sempre lo stesso..."

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Il fine settimana del GP d'Italia a Monza rappresenta un appuntamento speciale per il motorsport italiano e in particolare per Kimi Antonelli, che si presenta davanti al pubblico di casa guidando la classifica iridata della Formula 1. Durante la conferenza stampa dei piloti, il pilota bolognese della Mercedes e leader del campionato ha espresso le proprie sensazioni e delineato la strategia per affrontare un appuntamento ricco di aspettative.

Antonelli: "È un'emozione incredibile correre a Monza da leader del Mondiale"

Rispondendo alle prime domande dei media sul significato di correre nel "Tempio della Velocità" con il primato in classifica, Antonelli ha sottolineato il calore e il valore speciale della tappa di casa: "Guidare qui a Monza ha un sapore completamente diverso. Sentire la spinta dei tifosi e l'affetto della gente fin dai giorni precedenti ti dà una carica enorme. Arrivare a questo appuntamento davanti a tutti in campionato è un motivo di grande orgoglio per me e per tutto il team, ma l'obiettivo principale resta quello di rimanere concentrati e fare il miglior lavoro possibile in pista".

Kimi: "McLaren e Ferrari forti, ma anche la nostra macchina"

"Partire ultimo mi solleva un po’ dalla pressione nell’affrontare il weekend, anche se avrei preferito ovviamente stare davanti. Però potrebbe essere anche un'opportunità e credo sarà un weekend interessante. Il circuito credo possa essere abbastanza adatto a noi. McLaren e Ferrari saranno sicuramente forti e saranno davanti, ma forte lo è anche la nostra macchina...".

"Correrò senza pressioni ma l'obiettivo resta lo stesso"

"Meno pressione nel partire ultimo, come detto. Salirò in macchina con pochi pensieri e mi godrò lo spettacolo. La vittoria? L’obiettivo è sempre lo stesso. Arrivare tra le prime 5 posizioni dipenderà da tante cose. Vedremo", ha detto inoltre il bolognese.

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