Lewis Hamilton ha presentato, nella conferenza del giovedì di Monza, i temi principali del weekend. Il pilota della Ferrari ha elogiato i progressi della squadra di Maranello: "Sono davvero molto fiero quando torno in fabbrica e vedo quanto stiano lavorando: rispetto all'anno scorso è un nuovo inizio". Lewis ha parlato anche dell'altro grande protagonista del weekend, Kimi Antonelli: "Penso che in Italia il tifo sia soprattutto per la Rossa, ma merita quel che sta facendo" GUIDA TV

La Formula 1 si prepara per il weekend più atteso dal pubblico italiano, quello di Monza. Il giovedì del GP d'Italia si è aperto con la consueta conferenza stampa dei piloti, a cui ha preso parte anche Lewis Hamilton. Il pilota della Ferrari ha presentato, davanti ai giornalisti presenti, i temi principali del weekend di Monza, , a cui si presenta da secondo in classifica nel Mondiale piloti, a pari merito con Russell e a 59 punti di distacco dal leader Antonelli.

Lewis: "Mi devo ancora abituare a vivere Monza da pilota Ferrari" Hamilton ha inaugurato la conferenza esprimendo grande emozione per la possibilità di vivere l'ambiente di Monza con la tuta rossa indosso: “La sensazione più bella è essere un pilota Ferrari e arrivare qui nel team più iconico nel GP di casa della scuderia. E' il secondo anno ma mi ci devo ancora abituare. Non ho ancora visto la livrea dedicata a Schumi, ma quelle 7 stelle che avremo in vista, come le mie, mi danno una bella sensazione. Ricordo le domeniche da bambino con le partenze di F1, la sigla che dava l’inizio all’evento… era bellissimo vedere Michael sulla Rossa. E ai videogiochi sceglievo solo lui. Ora ho la possibilità di vivere quella esperienza da dentro proprio come lui. Un personaggio enorme" Vedi anche Ferrari, ecco la livrea per Monza: c'è un omaggio a Schumacher

"Orgoglioso del lavoro in Ferrari, è un nuovo inizio" La Rossa si presenta a Monza forte del nuovo aggiornamento Aduo, che dovrebbe garantire circa 18 cavalli in più alla monoposto del Cavallino Rampante. A riguardo, Hamilton ha voluto ringraziare la Ferrari per il lavoro svolto in fabbrica a Maranello: "Speriamo che l’aggiornamento possa aiutare, sono fiero del lavoro visto fare in fabbrica. C’è una concentrazione diversa rispetto allo scorso anno, è un nuovo inizio. C'è strada da fare ma abbiamo tutto per vincere. Non c’ero ai tempi di Schumi in Ferrari per capire come andava allora nel team, ma guardando ad oggi credo che un input debba arrivare anche da pilota. Ho spinto per avere tanti cambi che lo scorso anno non era stato possibile avere, c’è voluta anche tanta azione persuasiva da parte mia. Ho lavorato tanto al simulatore con l’obiettivo, venendo da una prospettiva esterna, di crescere. Sono fiero di aver visto tutti i progressi”.