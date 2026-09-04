Il trofeo del GP Italia 2026, intitolato “FRAGILE”, nasce dalla collaborazione tra Pirelli e Pirelli HangarBicocca. Realizzata in polvere di nylon tramite stampa 3D e rifinita con verniciatura automobilistica, l'opera simboleggia la sottile linea che separa la vittoria dalla sconfitta e celebra la natura corale e precaria del successo in F1. Tutto il weekend è live su Sky Sport e in streaming su NOW

F1, GP MONZA: LA DIRETTA DELLE PRIME LIBERE