Lewis Hamilton si apre in un'intervista a Sky Sport. Il 7 volte Campione del Mondo svela che l'approdo in Ferrari nel 2025 è arrivato dopo un lungo inseguimento: "Se avessi finito la mia carriera senza andare in Ferrari vestire la tuta rossa ci sarebbe sempre stato un 'e se...'. L'anno scorso è stato probabilmente il punto più alto di difficoltà, voglio riportare la scuderia dove merita di stare". Il weekend di Monza è LIVE su Sky e in streaming su NOW F1, GP MONZA: LA DIRETTA DELLE TERZE LIBERE

Lewis Hamilton si prepara a vivere il secondo Gran Premio di Monza della sua carriera da pilota della Ferrari. Il pilota inglese ha concesso un'intervista in esclusiva a Vicky Piria per Sky Sport, in cui ha ripercorso i momenti più significativi della sua vita attraverso alcune foto. Dai suoi inizi sui kart in Italia (non privi di difficoltà) alla sua ascesa in Formula 1, fino al suo rapporto con la Ferrari, scuderia inseguita per tanto tempo e con cui ha vissuto l'anno più difficile della sua carriera nel 2025.

Ciao Lewis! Allora, non so se lo sai, io sono metà inglese e metà italiana. Il mio lato inglese è più calmo e rilassato, decisamente meno rumoroso. E poi c'è il mio lato italiano che è un po' più travolgente. Mi chiedevo come te la stia cavando con tutto questo lato italiano che è appena entrato nella tua vita quest'anno e mezzo... "Penso piuttosto bene. È stato decisamente difficile l'anno scorso. Essere in una cultura diversa... Io ho fatto kart qui, quindi ero stato con gli italiani e avevo già avuto una sorta di assaggio allora, ma è molto diverso in Ferrari, perché tutto è amplificato, la passione è amplificata perché è la Ferrari. Non importa quale consiglio le persone da dentro mi stessero dando su come affrontare le cose, non c'è scorciatoia per imparare a proprie spese. È stata una sfida l'anno scorso, e in particolare con i brutti risultati che stavamo avendo. È stata dura, ma è così confortante vedere che ne siamo usciti dal lato giusto. Ma i tifosi sono stati fantastici in tutto questo, quindi..."

Stai parlando del karting, nei primi tempi. Ho una foto, voglio mostrartela. Questo è il 1999, al Trofeo Margutti, ti ricordi Parma? "Una delle mie piste preferite". Lo so, io ammiravo tutti i piloti che vincevano questa gara perché era così iconica. Com'era da bambino? Voglio dire, venire in Italia per correre deve essere stato abbastanza difficile anche per te, venire dal Regno Unito e tutto quanto. Com'era il tuo rapporto con l'Italia allora? Te lo ricordi? "Oh, è stata abbastanza dura. Ricordo di aver fatto i bagagli e di essere volato in Italia: non dimenticherò mai la prima volta che sono atterrato, guidare lungo le stradine di campagna e vedere i bellissimi campi, la foschia sull'erba al mattino presto, bellissimi tetti di mattoni rossi.... E pensavo: 'Wow, sono davvero davvero davvero in Italia'. Ero dipendente dal gelato: ogni singolo giorno dopo le prove ero alla gelateria. Mangiavo anche tantissima pizza e pasta, fortunatamente ero giovane e quindi la bruciavo. Ma in termini di gare, le regole erano diverse: era la corsa più dura che tu potessi provare nei kart. E poi entrare in un team italiano, ho iniziato con Top Kart, che sono stati fantastici nell'accogliermi e nel darmi una casa. E Parma era decisamente speciale per me. Non so, è solo molto cool, sono deluso che l'abbiano cambiata in un centro commerciale perché aveva così tanta storia..." Non ci ho mai corso lì, è stato un peccato. "Ho avuto dei momenti difficili, in particolare a Parma, con ragazzini di diversa provenienza che non capivano il mio colore, da dove venissi, e mi dicevano di tornare al mio paese; è stato un periodo piuttosto solitario per me perché nessuno intorno a me capiva. C'era solo un altro ragazzo nero lì che veniva dall'Africa e vendeva orologi. Non so dove sia oggi ma penso sempre a lui perché non sono mai riuscito a comprare uno dei suoi orologi, ma era sempre così gentile e probabilmente l'unica persona lì che capiva davvero cosa stessi attraversando". Questo ti ha dato la carica per fare di più o a volte ti demoralizzava? "Era difficile capire come parlarne e con chi parlarne. Non ho mai parlato davvero con i miei genitori di quel genere di cose, quindi è stato un periodo piuttosto solitario. Quello che facevo era incanalare tutto nella mia guida. Pensavo: 'Ok, vedremo cosa succede quando andiamo in pista', e poi semplicemente battevo tutti". E hai vinto Parma, quindi... "Sì, esattamente. Quindi..."

Allora, questa è Monza. Questo è quando hai vinto il tuo titolo in GP2. "Dio, è una brutta foto". Monza era iconica per te già allora, ancora prima della F1 e di essere un pilota Ferrari... Monza era una pista iconica per te o era come le altre? Perché c'è sempre stata una grande competizione a Monza, specialmente in GP2. "Sì, non so se la cogliessero bene come fate voi oggi. Crescendo a casa a guardare Michael vincere gare e correre per la Ferrari, non penso di aver avuto la sensazione di quanto fosse grande Monza per la Ferrari. Non riesco a ricordare di aver visto tutto il rettilineo pieno di tifosi e roba simile. Quindi quando ho corso qui in Formula 2 non vedevo niente di tutto ciò, ero solo concentrato sul "devo vincere questo campionato". Ma voglio dire, è stato un momento fondamentale nella mia carriera perché ho vinto il campionato e quel fine settimana ero sulla griglia di partenza. È stata un'esperienza così bella stare sulla griglia con Ron Dennis, e Kimi Raikkonen era in pole. Guardavo un'auto che volevo guidare all'epoca perché il mio capo o colui che mi sponsorizzava era il capo di quella squadra e sapevo anche che il pilota se ne stava andando per andare alla Ferrari l'anno successivo, quindi pensavo: 'Voglio quel sedile!' E poi è stato allora che Ron ha detto che mi avrebbe dato una possibilità, ma pensavo che sarebbe stato in un altro team: non avevo realizzato che sarebbe stato in quell'auto. Quindi, bei ricordi". Hai parlato di Michael... hai mai immaginato come fosse per lui vincere tutti quei campionati? Quanto lo ammiravi? "Non ci sono molte persone che ammiro, devo dire. C'è mio padre e c'è Nelson Mandela. Poi..." Era più la carica per battere il suo record? "Non ero nemmeno spinto a battere il suo record". Eri concentrato sul momento. "Sì, guardavo Michael e lo guardavo incantato: l'auto era semplicemente fantastica, il suo casco, lo stile che aveva... Poi giocavo ai videogiochi di F1 ed ero nella macchina di Michael... Ovviamente sognavo, come ogni altro bambino, come sarebbe stato guidare in Formula 1. Ma non guardavo interviste, non sapevo nulla di lui, non ho trovato una connessione, non era tipo: 'Oh, sono connesso, trovo una vera connessione con lui'. Ho un'enorme ammirazione per lui e per quello che è stato in grado di fare con costanza, come riusciva a performare e come sollevava il team, quindi c'è di sicuro molta ispirazione da prendere da lui".

Poi la F1. E questo sei tu che vinci a Monza, ancora una volta. Non avevi ancora la tuta rossa... A che punto della tua vita la Ferrari ti è venuta in mente? In che fase della tua vita hai effettivamente figurato e detto 'Mi piacerebbe essere un pilota Ferrari un giorno'? "Ho passato così tanto del mio tempo a cercare di battere la Ferrari. La mia missione era battere la Ferrari e particolarmente sul loro territorio di casa, sai, quando sei in un altro team è questo il tuo obiettivo, perché erano sempre i rivali. Ricordo che quando camminavo nel paddock, ignoravo gli altri team e ricevevo una sensazione diversa dal team Ferrari, passavi di fianco ai ragazzi in rosso e dicevano 'Vieni in Ferrari, vieni in Ferrari' e io ero tipo 'Aspetta, vogliono che vada in Ferrari?'. Quello era piuttosto fantastico, e guardavo sempre i giri a bordo e in qualifica guardavo sempre la loro auto... Forse avevo sempre il pensiero in testa. Un anno a Spa, quando Sebastian aveva rifirmato con loro, pensai: 'Dannazione!'. Ricordo quel momento perché c'era ovviamente una sorta di speranza che ci fosse un potenziale. Voglio dire, penso che quando Stefano (Domenicali, ndr) era qui gli ho parlato un paio di volte: sfortunatamente all'epoca Fernando aveva i diritti di veto, era il pilota numero uno e probabilmente non voleva essere di nuovo mio compagno di squadra. E poi è arrivato Seb e penso che avesse una sorta di... non so se fosse simile a Fernando, ma ovviamente avevano due ottimi piloti, quindi le stelle non si sono mai allineate. E si è arrivati a un punto in cui ho pensato che forse le stelle non si sarebbero allineate: avevo così tanto amore per la Mercedes, hanno iniziato con me quando avevo 13 anni, quindi... Non ci sarebbero state lacrime o cose del genere, ma penso comunque che se avessi finito la mia carriera ci sarebbe sempre stato un 'e se...'. Ed è per questo che sono davvero grato a John, a Benedetto e a Fred per avermi offerto l'opportunità. Quando guardi all'anno scorso, che ovviamente è stato negativo, cosa vorresti che la generazione più giovane che ti ammira incanalasse di positivo da esso? "È un'esperienza molto strana essere qui e la gente dice 'Sì, ma hai vinto tutto. Hai sette titoli mondiali, hai cento e rotti vittorie: perché dovresti essere infelice?' Io non arrivo qui oggi pensando di avere sette titoli mondiali e di avere quelle cose. Arrivo qui umiliato dai tifosi, dall'esperienza, da questa cultura che definisce il team. E penso che anche per me è stata un'esperienza di apprendimento, ogni anno impari qualcosa di nuovo, giusto? Ho vissuto momenti difficili prima, ma l'anno scorso è stato probabilmente il più difficile. Ho faticato in silenzio, ho faticato a metabolizzare quelle sensazioni: penso sia duro non sapere con chi parlare e come non sentirsi soli in quei momenti. Vorrei che i ragazzi sapessero questo: parlate delle difficoltà. Non abbiate paura di parlare: la vulnerabilità non è una debolezza, è una forza. Attraverso quell'esperienza mi sono sentito connesso con i fan, ho capito che non ero solo e parlare apertamente è stata una cosa potente piuttosto che una cosa debole. Mi ha aiutato a superarla. Spero che i giovani ragazzi capiscano che parlare delle cose ti aiuta davvero a superarle e spero che abbiano persone con cui parlare. Spero che i genitori capiscano che devono essere lì per i loro figli. Invece di supportarli e basta, in realtà dovete sedervi, prendervi un momento e ascoltare come stanno i ragazzi, chiedergli: 'Com'è andata la giornata? Come ti senti?'. Penso che sia davvero importante che radichiamo questi strumenti nei ragazzi fin da piccoli. E anche non arrendersi mai, chiaramente. Perché sarebbe stato molto molto facile per me essermi arreso l'anno scorso, ho ottenuto tutto e di più e la cosa più facile è fermarsi e mollare. Ma no, ho continuato a spingere non sapendo cosa il futuro potesse riservare, ma questa è la parte emozionante".