Alla vigilia delle qualifiche a Monza, il team principal Vasseur analizza le prestazioni della SF-24 dopo le libere. Nonostante un tracciato non ottimale per le caratteristiche della vettura nei rettilinei, Vasseur sottolinea i progressi compiuti da inizio stagione sul fronte motore e telaio: "È sempre dura qui perché si può giocare parecchio con le mappature del motore o con il carico di carburante, e questo fa un'enorme differenza. Ma siamo concentrati sulla vettura e sull'assetto". E si sofferma sul tema 'scia'

Il fine settimana di Monza rappresenta da sempre il momento di massima pressione ed emozione per la Scuderia Ferrari. Tra il calore travolgente del pubblico italiano e le sfide tecniche imposte dal Tempio della Velocità, Frédéric Vasseur fa il punto della situazione in casa Maranello. In un dialogo aperto con Carlo Vanzini, il team principal analizza le forze in campo, evidenziando il testa a testa con Mercedes e Red Bull, il valore dell'equilibrio all'interno della squadra e la gestione della pressione mediatica e sportiva tipica dell'ambiente ferrarista.

Fred, non so se vuoi partire dalle prove o dal pubblico che c'è qui a Monza, dove non ci si riesce quasi a muovere per la tanta gente che c'è... "Nel complesso è stata una buona sessione. È sempre difficile a Monza perché si può giocare parecchio con le mappature del motore o con il carico di carburante, e questo fa un'enorme differenza. Noi però siamo concentrati sulla vettura e sull'assetto per domani; finora è andata piuttosto bene. Sappiamo che non sarà la gara più semplice della stagione per noi: abbiamo ancora un divario a nostro danno in rettilineo e Monza non è il circuito ideale per questo. Ma lotteremo, esattamente come abbiamo fatto a Silverstone dove avevamo un divario simile e abbiamo svolto un bel lavoro. Vedremo in qualifica".

Avevi detto che a otto decimi si era lontani dalla Mercedes. E poi invece avete vinto... "Sono ancora convinto di quello che ho detto, anche se stiamo migliorando la macchina. Se facciamo un paragone con le prime gare, come l'Australia e la Cina, lì eravamo a sei o sette decimi dalla Mercedes. Abbiamo fatto piccoli passi avanti importanti con il motore e alcuni piccoli passi con il telaio. Ora siamo lì con loro, dipende dal disegno della pista. Ripeto: Monza non è la pista più semplice per noi, ma vedremo se abbiamo fatto un bel passo avanti".

Dopo questo venerdì pensi che Russell sarà l'uomo da battere o dovremo attendere anche McLaren e Red Bull per avere un'idea più chiara? "Per le qualifiche penso che Russell e Verstappen avranno la scia dai rispettivi compagni di squadra. Oggi il compagno di Max era otto decimi dietro, ma tornerà sui suoi livelli e la scia vale ben quattro decimi. Sarà difficile per noi lottare con Russell e Verstappen se si aggiungono quei quattro decimi di scia. La gara però è domenica e noi avremo il vantaggio di avere due macchine in corsa, mentre qualche nostro avversario potrebbe avere penalità. Vedremo".

La scia vale circa quattro decimi. Sappiamo che Kimi Antonelli darà la scia a George Russell in Mercedes, come ha confermato Toto Wolff, e forse Perez la darà a Max. E voi in Ferrari vi state organizzando in questo senso? "Noi abbiamo due piloti che vogliono entrambi lottare per la vittoria e per il podio domenica, il che significa che non vogliamo sacrificare nessuno dei due. Nel team abbiamo una regola: ogni weekend alterniamo il pilota di riferimento. Questo weekend la preferenza spetta a Lewis. Lewis decide chi esce prima dal garage, e questa volta sarà Charles ad uscire per primo. Ciò significa che Lewis potrà stare dietro, ma questo non implica automaticamente dover dare la scia, perché si può anche staccarsi e lasciare campo libero al compagno. Nel nostro caso sarà così".

Questo si riallaccia alla parola chiave per la Formula 1 attuale: l'esecuzione. Servirà un'esecuzione perfetta per tutto il weekend. "È vero, e io metto molta pressione su tutti gli uomini del team su questo aspetto. È vero che abbiamo sprecato qualche punto e qualche opportunità dall'inizio della stagione, ma è anche vero che ne abbiamo sprecate meno rispetto ai nostri avversari: ci paragoniamo a McLaren e Mercedes e noi abbiamo sprecato meno di loro. Ne abbiamo persi di più rispetto all'anno scorso perché la macchina e le gomme sono nuove, rendendo la sfida più grande per tutti. A me non interessano gli altri: mi concentro su me stesso e sulla squadra. Dobbiamo fare un lavoro migliore nell'esecuzione rispetto agli avversari, e il mio compito è spingere tutti, anche a casa a Maranello, per trarre il meglio da ciascuno".

Pensi che Monza possa rappresentare una porta girevole per il campionato? Tu dici sempre di non guardare la classifica, ma se sarete forti con le nuove evoluzioni qualcosa potrebbe cambiare? "Di sicuro preferirei vincere, questo è ovvio. Ma non penso che Monza sarà cruciale in una direzione o nell'altra. Ci sono ancora circa 500 punti a disposizione da qui alla fine della stagione. Questo significa che c'è tutto il tempo per recuperare o per commettere errori — speriamo di no —, ma i giochi sono del tutto aperti. Non è a Monza che si conclude la stagione".

Hai già vissuto l'atmosfera di Monza dopo la vittoria con Charles e dopo la pole position con Carlos e Charles. Un'atmosfera fantastica. "Stavo quasi per interromperti, perché sì: quando vinci o quando fai la pole tutti sono entusiasti e la sensazione è meravigliosa, probabilmente la migliore della mia vita professionale. Devo però dire che la sensazione migliore l'ho provata l'anno scorso, quando stavamo faticando. Due ore dopo la gara, la domenica sera, c'erano comunque migliaia di persone davanti al nostro garage. Il fatto che siano dalla nostra parte e ci spingano anche quando non vinciamo è qualcosa di eccezionale".

Essere team principal della Ferrari ha due facce della medaglia: da un lato è fantastico, dall'altro c'è una pressione che probabilmente solo tu puoi capire appieno. "Fa parte dell'essere Ferrari. Quando va tutto bene è fantastico, quando c'è qualche difficoltà sembra un disastro. Il mio compito e quello di tutto il team è moderare gli eccessi, sia nel positivo che nel negativo, mantenendo la stabilità. Sapevo a cosa andavo incontro quando sono entrato in Ferrari ed è una sfida che mi godo ogni giorno".

In una precedente intervista avevi detto che un limite dello "stile latino" è passare dall'essere eccezionali all'essere disastrosi da un giorno all'altro. Pensi che ora ci sia più stabilità? "C'è assoluto bisogno di stabilità per fare sempre lo stesso lavoro di qualità, sia dopo un successo che nei momenti difficili, per tirare fuori il meglio dalle circa 2.000 persone che lavorano per noi. Questo risultato si ottiene con la costanza, non con gli alti e bassi. A volte fai una buona prova libera e vieni acclamato come campione del mondo, poi succede l'opposto. Anch'io sono un po' latino, a volte esageriamo, ma amiamo la Formula 1 proprio per questa passione e per questi eccessi".