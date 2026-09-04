A Monza, per la quinta volta in stagione, la pole è del brasiliano Rafael Camara (Invicta), davanti al paraguayano Durksen suo compagno di squadra. Terzo e quarto tempo, rispettivamente, per Dunne (Rodin) e Leon (Campos), sesto per il leader del campionato Tsolov (Campos). Soltanto undicesimo Gabriele Minì (MP), che di nuovo finisce fuori dalla Top Ten e sarà costretto a partire in entrambe le gare del week end dalla sesta fila. Il Mondiale ora a Monza su Sky e in streaming su NOW

Scelta surreale dei team in Formula 3, in cui le qualifiche vengono articolate in due gruppi come a Monte-Carlo. Nel gruppo di monoposto contrassegnate dai numeri pari la scelta è comune: affrontare i dieci minuti di prove con due giri di riscaldamento e due a tempo. Non tutti riescono a completare però la strategia. Uno di questi è Ugochukwu (Campos), penalizzato di cinque posizioni in entrambe le griglie di gara dopo l'incidente del mattino causato a De Palo (Trident). Il pilota americano così si ritrova con il decimo tempo e sul fondo sia del suo gruppo che dell'ipotetico schieramento finale. Il più veloce è invece proprio De Palo, che segna un 1.38.143 che gli assicura quantomeno la prima fila. Il secondo gruppo -partito con una strategia complessiva praticamente identica- si avvia con un unsafe release di Colnaghi (MP) ai danni di Nael (Campos) in pit lane. Unsafe release anche per Gladysz (addirittura due) e Deligny. Escono tutti al limite del giro secco. Il più veloce è Slater (Trident), leader del campionato, che con 1.38.114 conquista la pole position e anche altri due punti in classifica, portando il suo vantaggio su Ugoshukwu a +10. Subito dietro Nicola Lacorte (Dams), altro italiano, subito dietro De Palo in griglia. Tattica suicida del team Campos che, fra errori individuali ed errori di strategia, parte in salita in questo week-end.

Formula 2, i risultati di Libere e qualifiche In Formula 2 tutti in pista insieme allegramente per una qualifica tradizionale da 30'. E per la quinta volta in stagione ancora una volta a conquistare la pole è il brasiliano Rafael Camara (Invicta), davanti al paraguayano Durksen suo compagno di squadra. Terzo e quarto tempo, rispettivamente, per Dunne (Rodin) e Leon (Campos), sesto per il leader del campionato Tsolov (Campos). Soltanto undicesimo Gabriele Minì (MP), che di nuovo finisce fuori dalla Top Ten e sarà costretto a partire in entrambe le gare del week end dalla sesta fila. Mentre -per effetto del rovesciamento delle prime dieci posizioni in griglia, come da regolamento- in gara sprint sarà il compagno di scuderia Goethe a partire accanto al pole sitter Bennett (Trident) nella gara Sprint. Tuttavia non si escludono modifiche allo schieramento -come del resto in F3- anche in F2 per un'indagine sul comportamento antisportivo di Boya (Prema), che a meno di un minuto dal termine delle qualifiche, in curva undici, ha rallentato eccessivamente tutto il gruppo delle monoposto alle sue spalle (comportamento in passato già sanzionato a Nael), provocando anche ulteriori impeding. Boya si è poi piazzato 13° in qualifica, ma dalla sua condotta sono successivamente nate alcune manovre ora all'analisi della Direzione Corsa.

C'è anche la Porsche Supercup In pista nel tardo pomeriggio anche la Porsche Supercup per le ultime prove libere della stagione, arrivata all'atto conclusivo. In classifica generale è leader incontrastato l'olandese Flynt Schuring (Team Schumacher CLRT), che si è aggiudicato il titolo nella prova casalinga di Zandvoort una settimana fa, con una gara di anticipo sul calendario. Alle sue spalle, battaglia per la seconda piazza fra il connazionale De Haan (BWT Lechner) e il tedesco Overhaus (Martinet by Almeras). In lotta per un posto al sole anche l'italiano Andrea Bristot (Dinamic), nono in classifica ma potenzialmente in corsa per risalire di qualche posizione e per recuperare anche nella classifica Rookie, nella quale è terzo assoluto, alle spalle di Cauhapé (Martinet by Almeras) e del leader Kieffer (Team Schumacher CLRT), quesai quali ancora puo' contendere il titolo 2026.