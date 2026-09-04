Lewis Hamilton ha chiuso al 5° posto la prima giornata di libere a Monza: "Ci sono stati un po' di alti e bassi, ma abbiamo raccolto utili indicazioni. La PU aggiornata è un passo nella giusta direzione, ora dobbiamo mettere la macchina nella giusta finestra". Il weekend di Monza live su Sky Sport e in streaming su NOW

"Raccolto indicazioni utili, serve mettere la vettura nella miglior finestra"

"È stata una giornata con un po’ di alti e bassi, dalla quale abbiamo comunque tratto indicazioni utili. La power unit aggiornata rappresenta un passo nella giusta direzione e sono davvero grato a tutti coloro che lavorano in fabbrica per l’impegno che hanno messo in questo sviluppo. Nel corso della giornata abbiamo apportato alcune modifiche e ci sono aspetti positivi da trarre dalle due sessioni, anche se è stato difficile sfruttare al massimo il potenziale della vettura e mettere insieme un giro completo. Ci sono alcuni aspetti che dobbiamo comprendere meglio, quindi questa sera analizzeremo i dati per capire cosa possiamo fare per portare la vettura in una finestra di funzionamento migliore domani e presentarci nelle migliori condizioni possibili in vista della qualifica".