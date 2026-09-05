Formula 3, Kato vince la Sprint Race di Monza. Slater terzo e in fuga in classifica

La Sprint Race di Monza vinta dal giapponese Taito Kato (ART). In classifica generale Ugochukwu (Campos), solo quattordicesimo, scivola a -19 da Freddie Slater (nella Feature scatterà dalla pole) nella corsa al titolo della categoria. Il weekend del GP d'Italia è live su Sky e in streaming su NOW F1, GP MONZA: LA DIRETTA DELLE TERZE LIBERE

Dominio giapponese nella prima gara della Formula 3 a Monza. Il sucecsso nella Sprint Race è infatti andato a Taito Kato del team ART, mentre il secondo posto al connazionale Hiyu Yamakoshi della Van Amersfoort Racing. Sul podio anche il leader dal campionato Freddie Slater della Trident.

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La squalifica di Matteo De Palo (Trident) per irregolarità tecniche e una pioggia di penalità ha scombinato la griglia di partenza della gara Sprint a Monza, consegnando la posizione della prima piazzola a Brando Badoer (Rodin), che viene affiancato dal compagno di scuderia Clerot. Parte dalla sesta fila il leader del campionato Slater (Trident), che domani sarà in pole, ma solo per effetto del rovesciamento in griglia dei primi dodici tempi come da regolamento. Molto indietro Uguchukwu (Campos), il suo competitor per il titolo del campionato, retrocesso in entrambe le gare di cinque posizioni in griglia per le scorrettezze commesse proprio ai danni di De Palo nel corso delle prove libere di ieri.

De Palo, costretto -ahilui- ad avviarsi dal fondo dello schieramento. Allo spegnimento dei semafori è subito lotta per la conquista della posizione di testa. Badoer è il primo leader della corsa, ottimo il gioco di squadra di Clerot alle sue spalle. Nel corso dei primi due giri Badoer va largo un paio di volte e cede la posizione al compagno di squadra. Al quarto giro Giusti passa in testa, complice un attacco sconsiderato di Barrichello che -dove non ha spazio- va a contatto con Badoer e ci rimette la posteriore sinistra, mentre l'italiano perde l'ala anteriore. Safety Car. Si riparte al settimo giro. Giusti leader, Slater settimo, Ugochukwu diciottesimo. Si ferma Gladysz. Colnaghi arriva lungo alla prima curva e perde due posizioni.