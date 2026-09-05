Stroll, primo pilota della storia con 100 eliminazioni in Q1

Durante le qualifiche a Monza il canadese dell'Aston Martin fa segnare un record di cui non sarà molto fiero. Il fine settimana è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Nelle qualifiche a Monza Lance Stroll entra nella storia della Formula 1... dalla parte sbagliata. Il canadese dell'Aston Martin chiude le qualifiche al 22° e ultimo posto e diventa il primo pilota di sempre a far registrare 100 eliminazioni in Q1. Il record di eliminazioni in Q1 dall'introduzione delle qualifiche a tre segmenti nel 2006 era già suo dal GP di Arabia Saudita 2025, quando lo aveva tolto a Kevin Magnussen.