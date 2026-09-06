Raggiunto da Matteo Bobbi subito dopo il podio, Kimi Antonelli racconta la grande emozione del trionfo a Monza: "E' incredibile, volevo fortemente questa vittoria. Era un sogno e sono riuscito a realizzarlo. Il supporto dei tifosi è stato incredibile, mi voltavo e vedevo tutta la tribuna gasata e mi davano una grande carica, devo ringraziarli". Guarda il VIDEO. Il Mondiale torna dall'11 al 13 settembre a Madrid su Sky e in streaming su NOW

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