Kimi Antonelli partiva 19° a Monza a causa della penalità per il cambio Power Unit: l'italiano ha recuperato in maniera fenomenale, aiutato anche dalla bandiera rossa e dalla ripartenza, ma soprattutto contando sui 26 sorpassi effettuati in pista. Nessuno ha potuto resistere alla furia di AKA, che ha trionfato in modo storico. Guarda il VIDEO con i suoi 26 sorpassi nel GP d'Italia. Il Mondiale torna dall'11 al 13 settembre a Madrid su Sky e in streaming su NOW

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