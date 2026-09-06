Lewis Hamilton non nasconde la propria amarezza dopo il 6° posto a Monza: "Sono distrutto, i ragazzi in fabbrica avevano lavorato duramente per l'aggiornamento. E anche per i tifosi, che hanno visto una brutta gara". Sul contatto al 1° giro con Leclerc: "Ormai è troppo tardi, quanto è accaduto è da accettare. Dobbiamo spingere fino alla fine". Il Mondiale torna dall'11 al 13 settembre a Madrid su Sky e in streaming su NOW

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