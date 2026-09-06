Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

F1, Antonelli trionfa a Monza: lacrime al Parco Chiuso sulle note di "Volare"

VIDEO

Il Parco Chiuso di Monza si trasforma in un palcoscenico da brividi. Subito dopo aver tagliato per primo il traguardo nel GP di casa, Kimi Antonelli si abbandona alla gioia e alla commozione mentre dagli altoparlanti dell'autodromo risuonano le note inconfondibili di "Nel blu dipinto di blu" di Domenico Modugno. Un momento a dir poco magico: guarda il VIDEO. Il Mondiale torna dall'11 al 13 settembre a Madrid su Sky e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS - CLASSIFICHE 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

Kimi, il tenero abbraccio con la famiglia a Monza

VIDEO

Sbanca nel GP di casa con una prova e una rimonta leggendarie, poi corre ad abbracciare la...

F2, ancora Durksen: vince anche la Feature a Monza

GP ITALIA

Dopo la Sprint, Durksen vince anche la Feature Race di Monza. In classifica generale Camara...

Ferrari, la FOTO di gruppo a Monza prima del GP

SCATTO ROSSO

Scatto di gruppo di tutta la Scuderia di Maranello prima della gara di casa a Monza. Il GP...

F3, favoloso Lacorte: vince la Feature a Monza

GP ITALIA

Nicola Lacorte conquista una vittoria bellissima, ottenuta senza sbagliare nulla. Con l'ottavo...

GP Monza, è il giorno: gara LIVE alle 15 su Sky

GUIDA TV

La Formula 1 fa tappa 'a casa nostra' per il GP d'Italia a Monza, quattordicesimo appuntamento...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS