F1, Antonelli trionfa a Monza: lacrime al Parco Chiuso sulle note di "Volare"VIDEO
Il Parco Chiuso di Monza si trasforma in un palcoscenico da brividi. Subito dopo aver tagliato per primo il traguardo nel GP di casa, Kimi Antonelli si abbandona alla gioia e alla commozione mentre dagli altoparlanti dell'autodromo risuonano le note inconfondibili di "Nel blu dipinto di blu" di Domenico Modugno. Un momento a dir poco magico: guarda il VIDEO. Il Mondiale torna dall'11 al 13 settembre a Madrid su Sky e in streaming su NOW